السعودية تستضيف أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أكتوبر

أنشطة وفعاليات الأسبوع ستنظم تحت عنوان “التقييم العالمي” لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، بأن الرياض ستستضيف بالتعاون مع مكتب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 م” في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.

ومن المقرر أن يستضيف هذا الأسبوع العديد من الأنشطة واللقاءات الإقليمية والدولية الهامة والهامة، فضلاً عن المعارض والأنشطة الثقافية، ومن المتوقع أن يشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى والإعلاميين والمهتمين بقضايا الطاقة والمناخ من مختلف دول العالم ، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة ، لاستكشاف وتعزيز الفرص العملية في قضايا المناخ لإيجاد وتعزيز آثارها العملية على تغير المناخ، ومناقشة السياسات وفرص الاستثمار، والبحث والتطوير، وتبادل الحلول التكنولوجية المختلفة، مثل الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الطاقة، والهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه، وإزالة ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت الوزارة إلى أن أنشطة وفعاليات الأسبوع ستنظم تحت عنوان “التقييم العالمي” لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

وأوضحت الوزارة أن استضافة المملكة لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 م ، قبيل انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية المناخ (COP28) نهاية العام ، في دولة الإمارات، سيتيح فرصة لإبراز جهود المنطقة ، ومراجعة نهجها في العمل المناخي المحلي ، وإبراز تأثير العمل المناخي الإقليمي ، والسعودية للمنظمة على المستوى الإقليمي"