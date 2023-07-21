إيران: "لن نقبل بالسفير السويدي الجديد" ولن تعين سفيرها في ستوكهولم

تجمع متظاهرون بعد صلاة الجمعة وهم يلوحون بالأعلام الإيرانية ويحملون نسخًا من القرآن الكريم، وهتف المتظاهرون "فلتسقط الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والسويد"

في ظل خلاف بشأن سماح ستوكهولم بتنظيم احتجاجات تم فيها تدنيس نسخ من القرآن الكريم، قالت إيران، مساء اليوم الجمعة، إنها لن تقبل بالسفير السويدي الجديد بعد انتهاء مهام سلفه ولن تعين سفيرا لها في ستوكهولم كذلك.

جاء الإعلان بعد تظاهرة مسائية في العاصمة طهران شهدت تجمع المئات أمام السفارة السويدية، وتحول الاحتجاج إلى اعتصام، وألقى الحشد البيض والطماطم على المبنى وتعهدوا البقاء في المكان حتى يتم طرد السفير السويدي من إيران، قبل أن يتفرقوا لاحقا.

وفي وقت سابق، تجمع متظاهرون بعد صلاة الجمعة وهم يلوحون بالأعلام الإيرانية ويحملون نسخًا من القرآن الكريم، وهتف المتظاهرون "فلتسقط الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والسويد"، فيما أحرق البعض في طهران العلم السويدي، ونظمت تظاهرات مماثلة في مدن إيرانية كبرى أخرى من بينها تبريز في الشمال الغربي ومشهد في الشمال الشرقي وأصفهان في وسط البلاد.

جاءت المسيرات وسط توترات متصاعدة بين ستوكهولم والدول الإسلامية بشأن إقدام لاجئ عراقي في السويد على حرق صفحات من القرآن خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم الشهر الماضي.

وفي أحدث واقعة من هذا القبيل الخميس، داس اللاجئ سلوان موميكا على القرآن الكريم لكنه لم يحرقه. وقد أثار تصرفه إدانات جديدة في أنحاء العالم الإسلامي.

ووفق ما نقلت وكالة أنباء فارس بالعربية، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للتلفزيون الحكومي "السفير السويدي في طهران انتهت فترة مهامه وقد أمر رئيس الجمهورية الإسلامية برفض السفير السويدي الجديد ما لم تتخذ الحكومة السويدية إجراءات جادة ضد الشخص المسيء للقرآن الكريم"، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس بالعربية.

وكانت دول قطر والسعودية وإيران والأردن والامارات، قد استدعت سفراء السويد لديها وسلمتهم مذكرات احتجاج تندد وتطالب بوقف الاعتداء على مقدسات المسلمين، بينما استمرت الغضبة الإسلامية حول العالم وخرجت عدة مظاهرات غاضبة منددة بالإساءة للقرآن الكريم.

وقال مقتدى الصدر في بيان: "أدعو السعودية وإيران لموقف بشأن حادثة حرق القرآن الكريم"، متابعا: "أدعو الشعوب الإسلامية لوقفة جادة وحقيقية من أجل نصرة الإسلام".

وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، دعوة لإيران والسعودية من أجل اتخاذ موقف بشأن واقعة حرق القرآن الجديدة في السويد.