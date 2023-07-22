الضفة الغربية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة دهس مزعومة

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن سيارة مملوكة لفلسطينيين سارعت باتجاه الجنود الذين كانوا يقومون "بنشاط استباقي" في بلدة سبسطية، بالقرب من نابلس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية واعتقلت آخر أثناء محاولة دهس مزعومة في الضفة الغربية في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن سيارة مملوكة لفلسطينيين سارعت باتجاه الجنود الذين كانوا يقومون "بنشاط استباقي" في بلدة سبسطية، بالقرب من نابلس، وقال الجيش: "ردت القوات بإطلاق النار على المشتبه بهما في السيارة"، ووصف الحادث بأنه محاولة دهس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن السائق تم "تحييده" وأن الفلسطيني الثاني في السيارة أصيب واعتقل من قبل الجنود، فيما لم يصب أي جندي في الحادث.

ومن جهتها، وزارة الصحة الفلسطينية، إن سائق السيارة ، فوزي هاني مخلافة، 18 عاما، نُقل إلى مستشفى رفيديا في نابلس حيث أعلن عن وفاته.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، أن الفلسطيني المصاب والمعتقل هو محمد عمر مخيمر. تم حالته لم تعرف على الفور.

وأظهرت لقطات تم تداولها على الإنترنت عشرات الثقوب التي أحدثتها طلقات الرصاص في السيارة التي كان الشابان بداخلها.