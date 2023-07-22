استقبال رسمي للرئيس الجزائري تبون في اسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في إسطنبول، السبت بمراسم رسمية في مكتب الرئاسة بقصر "دولمة بهتشة" في اسطنبول.

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في إسطنبول، السبت بمراسم رسمية في مكتب الرئاسة بقصر "دولمة بهتشة" في اسطنبول، تم في أعقابها عقد اجتماع موسع تصدره الرئيسان.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والعالمية، وفق النشر في الأناضول.

وسيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف الضيوف عقب المباحثات.

والخميس، قالت الرئاسة الجزائرية إن "الرئيس تبون يقوم بزيارة عمل إلى تركيا الشقيقة يومي 21 و22 يوليو/تموز الجاري، يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان".

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة له مع قناة “سي سي تي في” الصينية، أن بلاده تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة "البريكس"، وأنها ستساهم في مرحلة أولى بمليار ونصف مليار دولار لدخول بنك "البريكس".

يذكر أن تبون أجرى زيارة دبلوماسية لدولة قطر الأسبوع المنصرم حيث التقى السبت الماضي أمير دولة قطر في خطوة هدفت الى تعزيز علاقات بلاده مع الإمارة الخليجية أتبعها بزيارة تاريخية للصين حيث التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ الثلاثاء في بكين وقال الأخير معقبا على تلك الزيارة: "إن بلاده ستعزز التعاون مع الجزائر في مجالات رئيسية عدة، مثل البنية التحتية والبتروكيماويات"، فيما وجه تبون دعوة لنظيره الصيني لزيارة الجزائر.