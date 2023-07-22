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الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يحبط هجوما بسكين بالقرب من حاجز الجلمة

i24NEWS

دقيقة 1
السكين التي ألقى بها المهاجم أرضا
Israel Ministry of Defenseالسكين التي ألقى بها المهاجم أرضا

أحبطت قوات الأمن الإسرائيلية يوم السبت محاولة هجوم بالسكين على حاجز الجلمة الحدودي بالضفة الغربية

أحبطت قوات الأمن الإسرائيلية يوم السبت محاولة هجوم طعن على معبر الجلمة الحدودي بالضفة الغربية.

وفقا لبيان الجيش فقد ركض الفلسطيني وهو من سكان جنين باتجاه القوات الإسرائيلية التي تحرس حاجز الجلمة/ معبر جلبوع الحدودي ملوحا بسكين.

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ورد الجنود بإطلاق النار في الهواء لردع المعتدي قبل أن يقترب أكثر فألقى السكين أرضًا واعتقله الجنود دون مقاومة.

يتبع....

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