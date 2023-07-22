نزولا عند طلبهم: الأردن يعفي سكان الجولان من تأشيرة الدخول

رحب أهالي الجولان بقرار الأردن معتبرين أن هذه الخطوة تكسر الحصار المفروض عليهم من قبل إسرائيل. وطالب أهالي الجولان بقية الدول العربية أن تحذو حذو الأردن

سمحت السلطات الأردنية لدروز الجولان الدخول الى أراضيها دون تأشيرة دخول رغم عدم حملهم الجنسية الإسرائيلية، وذلك نزولا عند طلبهم المرتكز على هويتهم العربية، حيث كان حمل الجنسية الإسرائيلية شرطا أمام الجولانيين للحصول على التأشيرة والذي أسقط في القرار الحالي، فدروز الجولان لا زالوا متمسكين بهويتهم السورية ولا يحمل غالبيتهم الجنسية الإسرائيلية رغم إعلان إسرائيل ضم الجولان عام 1981 بموجب قرار صادر عن الكنيست الإسرائيلي . .

ورحب أهالي الجولان بقرار الأردن معتبرين أن هذه الخطوة "تكسر الحصار المفروض عليهم ". وطالب أهالي الجولان بقية الدول العربية أن تحذو حذو الأردن وتسقط شرط التأشيرة وشرط الجنسية الإسرائيلية كشرط للدخول إلى هذه الدول.

وبناء على ما ورد في موقع عمان نت، قال الأسير المحرر صدقي المقت في تصريح لوكالة سبوتنيك :"نشكر ونحيي المملكة الأردنية على هذا القرار ونثمن ونقدر هذه الخطوة التي تسهل دخول الأردن، وهي مسألة في غاية الأهمية، أن ندخل بلداً عربياً، فهذا يعني بالنسبة لنا فتح فضاء جديد، فنحن محاصرون حضارياً وثقافياً، والأبواب العربية مغلقة أمامنا". مؤكدا أن هذه الخطوة ستفتح أمام الجولانيين فضاء عربيا واسعا جدا.