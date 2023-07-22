تقرير: ايران اقامت وحدة نخبة قتالية في سوريا نفذت هجمات ضد القوات الأمريكية وإسرائيل

فرقة الامام الحسين ، تابعة لفيلق قدس بحسب التقرير مسؤول عن انشطة ايران بسوريا ولحزب الله كان دور بإقامتها

أقامت ايران وحدة عسكرية مكونة من آلاف المقاتلين من المنطقة تتمتع بقدرات قتالية هجومية بهدف مهاجمة القوات الأمريكية في سوريا وأيضا إسرائيل- وذلك بحسب ما أفادت به مجلة نيوزويك الأمريكية، استنادا الى وثيقة استخباراتية شاركتهم به وكالة استخبارات من الدول الحليفة لواشنطن.

وقال مسؤول استخباراتي، تحدث مع المجلة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المعلومات، بأنه تم إطلاع مسؤولين أمريكيين حول مضمون الوثيقة، التي تتمحور حول وحدة اسمها "فرقة الإمام الحسين"، المرتبطة بفيلق قدس بالحرس الثوري الايراني.

وذكر في الوثيقة :"الفرقة هي قوة النخبة القتالية التابعة لفيلق قدس في سوريا ولديها قدرات قوية ومتينة". وهي مسلحة بذخائر دقيقة التوجيه وطائرات مسيرة لأغراض الهجوم والتجسس ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأسلحة الخفيفة ، وقال المسؤول الاستخباري إنها مسؤولة عن وابل من الطائرات المسيرة والصواريخ التي أصابت قاعدة أمريكية في موقع التنف جنوب شرق سوريا في تشرين الأول / أكتوبر 2021.

وبحسبه ، فرقة الإمام الحسين مسؤولة عن مجموعة من الهجمات ضد إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، بينها إطلاق صاروخ أرض- أرض من سوريا في كانون ثاني/يناير 2019، إطلاق قذائف في حزيران /يونيو بنفس العام وهجوم طائرات مسيرة أحبطه الجيش الإسرائيلي بعد شهرين من ذلك، في آب/اغسطس.

الوثيقة أقرت بأن الوحدة تأسست في عام 2016 بقيادة قائد فيلق قدس قاسم سليماني الذي قتل في هجوم طائرة مسيرة أمريكية في العراق عام 2020. الوحدة السرية، بحسب الوثيقة، لعبت دورا مركزيا في الحرب التي خاضها الجيش السوري ضد المتمردين والتنظيمات الجهادية على رأسها داعش، طوال الحرب الأهلية السورية.

وجاء في الوثيقة أن:"الفرقة تمثل قوة قتالية متعددة الجنسيات، مؤلفة من آلاف المقاتلين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط". وأشارت إلى أن غالبية المقاتلين هم سورييين، الى جانب مقاتلين لبنانيين، أفغان، باكستانيين، يمنيين، سودانيين وآخرين وصلوا الى سوريا كجزء من "الحرب المقدسة" التي يخوضها المحور الشيعي ضد داعش.وورد في الوثيقة بأنهم بقوا في المنطقة تحت إشراف فيلق القدس حتى بعد القضاء على داعش.

الأسلحة القتالية المنقولة للوحدة تأتي من ايران عن طريق مطارات سوريا، وسفن الشحن التي تفرغ حمولتها في مدينة اللاذقية الساحلية ، والشاحنات التي تعبر الحدود عبر العراق - وكلها كانت محور هجمات متعددة منسوبة الى إسرائيل في العقد الماضي.

المسؤول الاستخباراتي الذي تحدث مع "نيوزويك" أشار الى الوحدة على أنها تنسق جميع أنشطة ايران في سوريا، وقال إن "كل ما يحدث في سوريا أصبح الآن من اختصاص الايرانيين وهذه الوحدة في فيلق القدس". واضاف أن حزب الله لعب دورا حاسما بإقامة "فرقة الامام الحسين " وقال "هذه حزب الله 2.0".

وردا على التقرير، سفارة ايران في الأمم المتحدة قالت إن طهران أقامت قوة "متطوعين شيعة" لمحاربة داعش بعد احتلاله مناطق في العراق وسوريا، وهؤلاء يعملون تحت إشراف الحكومة السورية.