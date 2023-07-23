نتنياهو خضع بنجاح لعملية جراحية في القلب لإجراء منظم ضربات القلب

وأعلن نتنياهو في وقت مبكر يوم الأحد أنه سيتم نقله إلى المستشفى لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب. وحل مكانه أثناء الجراحة، وزير القضاء ياريف ليفين

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية جراحية في القلب بنجاح خلال الليل لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب، وفق ما أفادت تقارير صباح الأحد.

وبحسب أطباء مركز شيبا الطبي في تل هشومير، فإن "العملية كانت ناجحة دون مضاعفات" ويمكن لرئيس الوزراء "العودة إلى روتينه اليومي".

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وأعلن نتنياهو في وقت مبكر يوم الأحد أنه سيتم نقله إلى المستشفى لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب. وحل مكانه أثناء الجراحة، وزير القضاء ونائب رئيس الوزراء ياريف ليفين.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو تم تسجيله قبل العملية: "أشعر بحالة جيدة، لكني أستمع إلى أطبائي".

وقال رئيس الوزراء إنه سيخرج من المستشفى في وقت لاحق اليوم وسيحضر تصويتًا برلمانيًا على بند حاسم ضمن خطة الإصلاح القضائي. وأعرب نتنياهو عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن بند المعقولية/ مبرر الأرجحية المقرر التصويت عليه بعد ظهر الإثنين.

ونظرا للظروف التي طرأت، تبدل برنامج رئيس الوزراء السياسي في اليوم المصيري الحاسم المتعلق بالتصويت النهائي على بند مبرر الأرجحية (حجة المعقولية) المثير للجدل حيث تم إلغاء اجتماع الحكومة واجتماع كتلة الليكود إضافة الى إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا بين نتنياهو ورؤساء الجهاز الأمني.

ووفقا للنشر في N12 فقد كان مقررا لنتنياهو السفر الثلاثاء بعد غد إلى قبرص ومن بعدها الجمعة الى تركيا في زيارات دبلوماسية، ولا يزال غير معروف ما إذا كان نتنياهو قادرا على تنفيذ جدول أعماله كالمعتاد.

يوم الأحد الماضي، تم إطلاق سراح رئيس الوزراء من مركز شيبا الطبي بعد أن فقد وعيه بسبب الجفاف في منزله في قيسارية. وبحسب ما ورد تلقى نتنياهو جهاز مراقبة معدل ضربات القلب وبقي في المستشفى طوال الليل، لكنه خرج بعد أن جاءت فحوصات قلبه "طبيعية".