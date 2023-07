نتنياهو خضع بنجاح لعملية جراحية في القلب لإجراء منظم ضربات القلب

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية جراحية في القلب بنجاح خلال الليل لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب، وفق ما أفادت تقارير صباح الأحد.

وبحسب أطباء مركز شيبا الطبي في تل هشومير، فإن "العملية كانت ناجحة دون مضاعفات" ويمكن لرئيس الوزراء "العودة إلى روتينه اليومي".