رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إن لم نكن جيشا قويا ومتماسكا فلن نتمكن من البقاء كدولة في المنطقة

هليفي: " لم يفت الأوان بعد لإصلاح (الغبن). يجب التصحيح، لأنه لا طريق آخر بدون التماسك الداخلي والخارجي. هذه مسؤولية كل واحد منا. وقبل كل شيء مسؤوليتي الشخصية

في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية التي جرفت معها وحدة الجيش الإسرائيلي ودبت الانقسام داخله قال رئيس الأركان هرتسي هليفي بلهجة محذرة: "الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي هي واجب وامتياز كبير، سواء في النظامي أو في الاحتياط. إذا لم نحافظ على بقائنا جيشا قويا ومتماسكا، وإذا لم يخدم الأكفياء في جيش الدفاع الإسرائيلي - فلن نتمكن بعد الآن من الوجود كدولة في المنطقة".

وتابع هليفي: " لم يفت الأوان بعد لإصلاح (الغبن). يجب التصحيح، لأنه لا طريق آخر بدون التماسك الداخلي والخارجي. هذه مسؤولية كل واحد منا. وقبل كل شيء مسؤوليتي الشخصية كرئيس للأركان.

قبل ثلاثة أيام من التصويت الحاسم على الإصلاح القضائي، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة عن اتخاذ إجراءات "للتوصل إلى توافق واسع وضمان أمن دولة إسرائيل مع ترك الجيش بعيدا عن الخطاب السياسي". وسبق ذلك، قيام 1142 ضابد احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي بينهم طيارون حربيون بالإعلان عن تجميد عضويتهم احتجاجا على مضي الحكومة بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل.