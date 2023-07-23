English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إن لم نكن جيشا قويا ومتماسكا فلن نتمكن من البقاء كدولة في المنطقة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إن لم نكن جيشا قويا ومتماسكا فلن نتمكن من البقاء كدولة في المنطقة

i24NEWS

دقيقة 4
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي يحضر اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس.
Yonatan Sindel/Flash90رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي يحضر اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس.

هليفي: " لم يفت الأوان بعد لإصلاح (الغبن). يجب التصحيح، لأنه لا طريق آخر بدون التماسك الداخلي والخارجي. هذه مسؤولية كل واحد منا. وقبل كل شيء مسؤوليتي الشخصية

في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية التي جرفت معها وحدة الجيش الإسرائيلي ودبت الانقسام داخله قال رئيس الأركان هرتسي هليفي بلهجة محذرة: "الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي هي واجب وامتياز كبير، سواء في النظامي أو في الاحتياط. إذا لم نحافظ على بقائنا جيشا قويا ومتماسكا، وإذا لم يخدم الأكفياء في جيش الدفاع الإسرائيلي - فلن نتمكن بعد الآن من الوجود كدولة في المنطقة".

Video poster

وتابع هليفي: " لم يفت الأوان بعد لإصلاح (الغبن). يجب التصحيح، لأنه لا طريق آخر بدون التماسك الداخلي والخارجي. هذه مسؤولية كل واحد منا. وقبل كل شيء مسؤوليتي الشخصية كرئيس للأركان.

قبل ثلاثة أيام من التصويت الحاسم على الإصلاح القضائي، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة عن اتخاذ إجراءات "للتوصل إلى توافق واسع وضمان أمن دولة إسرائيل مع ترك الجيش بعيدا عن الخطاب السياسي". وسبق ذلك، قيام 1142 ضابد احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي بينهم طيارون حربيون بالإعلان عن تجميد عضويتهم احتجاجا على مضي الحكومة بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق