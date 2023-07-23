تقرير: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يرجئ زيارته لقبرص وتركيا

كان من المقرر أن يستضيف أردوغان نتنياهو في أنقرة خلال زيارة رسمية وهي أول زيارة يقوم بها رئيس حكومة إسرائيلي إلى هذا البلد منذ إيهود أولمرت في عام 2008

علمت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيؤجل رحلاته إلى قبرص وتركيا، المقرر إجراؤها هذا الأسبوع، بسبب جراحة في القلب الليلة الماضية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

ولم تحدد التقارير مواعيد جديدة لرحلات رئيس الوزراء. كان من المقرر أن يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتنياهو في أنقرة في 28 يوليو خلال زيارة رسمية ، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس حكومة إسرائيلي إلى هذا البلد منذ إيهود أولمرت في عام 2008.

وفقًا لوسائل الإعلام القبرصية، تم إلغاء الاجتماع الثلاثي بين قبرص واليونان وإسرائيل. وكان من المفترض أن يغادر نتنياهو يوم الثلاثاء في زيارة رسمية لقبرص ويعود الأربعاء. تم إبلاغ رئيس الدولة نيكوس كريستودوليدس بإلغاء الزيارة صباح الأحد.

في وقت سابق اليوم ، قال أطباء في مستشفى شيبا إن صحة نتنياهو "جيدة" بعد الجراحة. وقال بيان صادر عن المستشفى إن نتنياهو "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".

قبل أسبوع، زار نتنياهو (73 عامًا) نفس المركز الطبي حيث تم نقله إلى المستشفى ليلًا بسبب الجفاف.