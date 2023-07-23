الإمارات وإيران تبحثان في اتصال هاتفي تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

تناول الوزيران "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار وازدهار المنطقة وشعوبها

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي السبت، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتناول الوزيران "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار وازدهار المنطقة وشعوبها"، وفق "وام".

عينت طهران في أبريل/ نيسان الماضي، سفيرا لها في الإمارات بعد سبع سنوات من خفض مستوى العلاقات بين البلدين، وذلك في ظل إعادة تنظيم للعلاقات بين الدول الخليجية وإيران في أعقاب تحرك الإمارات في أغسطس/ آب الماضي لرفع مستوى العلاقات مع إيران حيث أعلنت عن قرارها إعادة سفيرها إلى طهران.

وخفضت الإمارات مستوى العلاقات مع إيران بعدما قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في يناير/ كانون الثاني 2016، في أعقاب اقتحام محتجين إيرانيين لسفارة الرياض في طهران ردا على إعدام رجل دين شيعي بارز في المملكة.