بعد عودته من واشنطن.. هرتسوغ يزور نتنياهو في المستشفى ويؤكد: "هذا وقت الطوارئ"

وأضاف المكتب، "طوال الوقت ، وكذلك خلال زيارته للولايات المتحدة ، يعمل الرئيس وفريقه على استكشاف كل الجهود للحوار بهدف التوصل إلى اتفاق بين الطرفين".

توجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بعد عودته من زيارته لواشنطن إلى مركز شيبا الطبي في تل هشومير، حيث خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية جراحية في القلب بنجاح، لمحاولة التوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاح القضائي.

ومن المتوقع أن يعود نتنياهو في الوقت المناسب للتصويت البرلماني غدا الإثنين على بند رئيسي من الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي نفذته حكومته.

ونقل عنه مكتب هرتسوغ قوله "هذا وقت طوارئ.. يجب ان نتوصل الى اتفاق ".

وأضاف المكتب، "طوال الوقت ، وكذلك خلال زيارته للولايات المتحدة ، يعمل الرئيس وفريقه على استكشاف كل الجهود للحوار بهدف التوصل إلى اتفاق بين الطرفين".

وبرز هرتسوغ في الأشهر الأخيرة كصوت معتدل في النقاش الإسرائيلي المتزايد الاستقطاب والسعي حول الإصلاح القضائي، ويسعى إلى حل وسط بين الائتلاف اليميني بقيادة نتنياهو والمعارضة.

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية جراحية في القلب بنجاح خلال الليل لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب، وفق ما أفادت تقارير صباح الأحد.