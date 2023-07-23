مصر : وفد من "الجبهة الشعبية" يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصرية

وقالت الجبهة في بيان لها "بدعوة من مصر التقى وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير ع

التقى وفد من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر، أمس السبت، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير اللواء عباس كامل، في القاهرة، وبحث الجانبان متطلبات إنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه القاهرة نهاية يوليو/ تموز الجاري والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقالت الجبهة في بيان لها "بدعوة من مصر التقى وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير عباس كامل".

وبحسب البيان فقد بحث الوفد في اللقاء، "التطورات على الساحة الفلسطينية والتحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية"، وأضاف: “استعرض الوفد متطلبات إنجاح اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه مصر والمزمع عقده في الثلاثين من الشهر الجاري، وأهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

من جهته، استعرض رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني، والإجراءات التي تقوم بها للتخفيف من معاناته، مشددا أنّ "مصر ستقدّم كل التسهيلات لتحقيق ذلك".