الرئيس الجزائري ونظيره التركي يتفقان على مضاعفة التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار

وأفاد التلفزيون الجزائري الرسمي، مساء أمس السبت، أن الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان جدّدا التزامهما بهذا الشأن"

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن التزامهما بالدفع بالتعاون التجاري المشترك بين البلدين لكي يرتفع قيمة التبادل التجاري البيني إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.

وأفاد التلفزيون الجزائري الرسمي، مساء أمس السبت، أن الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان جدّدا التزامهما بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن، حجم المبادلات التجارية بلغ بين البلدين 5 مليار دولار.

كما تبلغ قيمة الاستثمارات التركية بالجزائر حاليا نحو 6 مليارات دولار.

وعاد تبون إلى الجزائر بعد جولة خارجية شملت كلاً من قطر والصين وتركيا.

وكان تلفزيون (تي آرتي) التركي، قد قال في وقت سابق، إن الرئيسين التركي والجزائري عقدا اجتماعا ثنائيا في إسطنبول لمناقشة خطوات تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وحدد الرئيسان ميادين جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة خاصة بعد إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان لفترة رئاسية جديدة.