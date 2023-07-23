غانتس يلتقي مع رئيس هيئة الأركان:"صورة الوضع بالجيش الإسرائيلي مقلقة"

عقد اللقاء بعد موافقة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ، في حين اجتمع رئيس المعارضة لابيد مع رئيس الشاباك

مع ارتفاع أعداد الرافضين للخدمة التطوعية العسكرية ،اجتمع رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس مساء اليوم مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وذلك بعد موافقه وزير الأمن غالانت، واستعرضت المحادثة بين الجانبين صورة الوضع في الجيش الإسرائيلي، كما تحدث هاليفي مع رئيس هيئة الأركان السابق غادي ايزنكوت. في المقابل أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس الشاباك رونين بار إطلاع رئيس المعارضة لابيد على صورة الأوضاع الأمنية، وان يعرض أمامه التهديدات المختلفة على الحدود وفي كافة الميادين.

وفي نهاية المحادثة مع رئيس هيئة الأركان هاليفي قال غانتس إن "صورة الوضع الأمنية مقلقة وتلزمنا الانتياه وقرارات أمنية استراتيجية في عدد متنوع من ساحات العمل، يجب على رئيس الحكومة عقد نقاش في الكابينيت، لفهم تأثير التشريع على الجيش الإسرائيلي، قبل تمرير القانون, هذا الأمر صحيح أيضا بشأن عقد لجنة الخارجية والأمنية، المحادثة الليلة شددت لي أكثر الحاجة لمنع خطوات أحادية الجانب".

وتطرق غانتس ايضا الى عرض التسوية التي قدمه لنتياهو قائلا:"عرضت مسارا مسؤولا للخروج من الأزمة وهكذا سأواصل حتى اللحظة الأخيرة حتى يحدث هذا، الى جانب ذلك اطالب تعزيز وتقدير الضباط وكافة جنود الجيش الإسرائيلي في الخدمة الالزامية والدائمة والاحتياط، والذين يحافظون على أمننيا، وأطالب الليلة المتطوعين والذين يؤدون خدمة دائمة والمتطوعين والمخلصين، بان ألمهم ورغبتهم بالحفاظ على الدولة كبير وهام، وأن يواصلوا بالتطوع من أجل أمن إسرائيل. ايضا حتى لو مر تمرير التشريع لا قدر الله- سوف نلغيه ونصلحه، عاجلا أم آجلا".

رئيس المعارضة يائير لابيد صرح بعد اجتماعه مع رئيس الشاباك وقال :"اجتمعت مساء اليوم مع رئيس الشاباك رونين بار وحصلت منه على إحاطة حول صورة الوضع والتهديدات الأمنية في الميادين المختلفة، تحدثنا عن التهديدات من الداخل والخارج وعبرت عن قلقي على الوحدة الوطنية. يوجد لدينا مسؤولية مشتركة بالحفاظ على أم دولة إسرائيل ووحدة الشعب".