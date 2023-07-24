استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائي في القدس في الساعات الأخيرة الحاسمة

أطلقت الشرطة خراطيم المياه العادمة لتفريق جمع من المتظاهرين ضد التشريعات القضائية الذين أغلقوا بأجسادهم شارعا بالقرب من الكنيست في القدس صباح اليوم

انتظم عشرات المتظاهرين الرافضين للإصلاح القضائي صباح اليوم الإثنين أمام منزل عضو الكنيست ووزير الاقتصاد نير بركات للحيلولة دون صوله الى الكنيست للمشاركة في التصويت على إلغاء بند المعقولية وتم اعتقال عدد منهم.

في المقابل، أطلقت الشرطة خراطيم المياه العادمة لتفريق جمع من المتظاهرين ضد التشريعات القضائية الذين أغلقوا بأجسادهم شارعا بالقرب من الكنيست في القدس، صباح اليوم.

وفي حديث لأحد قادة الاحتجاج ضد التشريع الحكومي روي نيومان، مع واينت لايف قال إنه "محبط للغاية من قادة المعارضة - ليس لديهم تفويض للتنازل عن مستقبلنا، والتسبب في تأخير بضعة أشهر في قوانين الديكتاتورية".

وبحسب قوله "من الأفضل للحكومة أن تمرر القوانين كما هي بحيث تبطلها المحكمة العليا لاحقا على أن يتم عقد تسوية فاسدة تضر بحراس الديمقراطية (في إشارة إلى محكمة العدل العليا).

Chaim Goldberg/Flash90 متظاهرون مناهضون للإصلاح يغلقون شارعا خلال احتجاج على الإصلاح القضائي للحكومة ، بالقرب من الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس ، في 24 يوليو ، 2023.

في إطار الخطوات الاحتجاجية على نية الحكومة "الغاء بند المعقولية"، أعلن منتدى الأعمال الذي يضم رؤساء أكبر 150 شركة في الاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء جلسة ليلية، عن اضراب اليوم الاثنين.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الليلة إسرائيل مجددا إلى تجميد الإصلاح القضائي قبل ساعات من الموعد النهائي على إقرارها في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، بوصفها تفرق ولا تجمع الشعب الإسرائيلي، وفق تعبيره.