وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 2017 على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقرّبها من إيران

أعلنت قطر الأحد تعيين سفير لها لدى الإمارات، بعد حوالى شهر على إعادة فتح سفارتَي الدولتين الخليجيّتين الثريّتين في الدوحة وأبوظبي إثر سنوات من القطيعة والتوتّر.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الأميري القطري الأحد أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قرارًا "بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيراً فوق العادة مفوضًا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان "قضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الإمارات حتى الساعة.

والشهر الماضي، أكدت كل من الإمارات و قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما بعد 9 سنوات من المقاطعة، وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل بدءاً من اليوم الاثنين.

وتأتي هذه الانفراجات الدبلوماسية الإقليمية بعد الاتفاق الذي توصلت اليه السعودية وإيران في آذار/مارس لاستئناف علاقاتهما التي كانت مقطوعة منذ عام 2016.