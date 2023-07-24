قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعارض تسييس الخدمة: "تذكروا من نحن، ولأي غاية نستيقظ كل صباح"

"إن تحدي الكفاءة والتماسك بين جنودنا هو في صميم شغلنا، في صميم تركيز جيش الدفاع الإسرائيلي"

علق قائد القوات الجوية تومر بار، مساء الأحد، على إعلان الطيارين ورجال سلاح الجو في الاحتياط قرارهم بوقف خدمتهم في الاحتياط إذا لم تتوقف تشريعات الثورة القانونية بالقول إن "التطرف والانقسام لا يقفز عنا. حتى في الأوقات الصعبة فإن الشعب يعرف من نحن".

وأضاف تومر بار الذي تحدث خلال مراسم استبدال القيادة في قاعدة نفاطيم "استبدال القيادة هذا يتم اليوم على خلفية أحداث قضية الاحتجاج والتطرف والانقسام داخل الشعب. إن تحدي الكفاءة والتماسك بين جنودنا هو في صميم شغلنا، في صميم تركيز جيش الدفاع الإسرائيلي". في الأيام الأخيرة تُوجه صوبنا نحن مرتدي الزي العسكري نداءات. في هذه المناسبة، أتوجه إليكم، يا رجالي، تذكروا من نحن، وتذكروا لأي غاية نستيقظ كل صباح".

وأضاف: "حتى عندما يكون الأمر صعبًا، فإن الدولة تعرف لأي غاية نستيقظ في الصباح. بوصفي قائدكم، فأنا أتذكر كل يوم "لأي غاية"، أنا أعرف وأفتخر بكم. في الرسالة التي وزعت اليوم، أكد رئيس الأركان أن جيش الدفاع الإسرائيلي قوي بفضل شعبه وقدراته وقبل كل شيء بفضل قيمه. ليس لدينا أشخاص آخرون وليس لدينا جيش إسرائيلي آخر. في الواقع، التحديات التي نواجهها كبيرة. جنبا إلى جنب مع جميع فروع جيش الدفاع الإسرائيلي ، سنعرف كيف نكون درعًا لشعب إسرائيل في كل سيناريو وحلبة".

حتى اللحظة، وقع 1226 من مقاتلي القوات الجوية بأسمائهم على الرسالة المقدمة إلى تومر بار يوم الجمعة الماضي - بزيادة قدرها 32 شخصًا منذ يوم أمس، بما في ذلك تسعة طيارين. وجاء في نص الرسالة: "التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة للغاية (بسبب إلغاء بند المعقولية) سيضر بأمن دولة إسرائيل، وسيؤدي إلى فقدان الثقة وانتهاك موافقتي على الاستمرار في المخاطرة بحياتي - وسيؤدي، بأسف عميق ودون أن يترك لي خيارا، إلى إرجائي الطوعي لخدمتي في الاحتياط".

من المتوقع أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين إلى البرلمان (الكنيست)، بعد إجراء جراحة لتنظيم ضربات القلب ليلة السبت. ليلة الأحد، عمل الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مع رئيس الوزراء وزعماء المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس للتوصل إلى اتفاق تسوية بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.