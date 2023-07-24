وبحثت اللجنة اليوم الأحد التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن،

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، أن لجنة مشتركة أردنية - سورية، قامت أمس الأحد، بعقد أول اجتماع لها في عمان، للبحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين سوريا والأردن.

وكانت اللجنة قد شكّلت تنفيذا لما اتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري الذي استضافه الأردن في الأول من مايو/أيار الماضي.

وبحثت اللجنة أمس الأحد التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما تطرقت إلى الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات من سوريا.

ووافقت دمشق خلال اجتماع عمان التشاوي على المساعدة في منع تهريب المخدرات والعمل على تحديد هويات منتجيها وناقليها.