الأوضاع الدولية وملف الهجرة على رأس مباحثات ليبية مالطية مع الرئيس الإماراتي

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع بن زايد وأبيلا بشكل منفصل، في إيطاليا، على هامش المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية المنعقد في روما

أجرى رئيس الإمارات، محمد بن زايد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مباحثات حول تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، فيما ناقش مع الرئيس المالطي، روبرت أبيلا، ملف الهجرة.

وبحسب بيانين للحكومة الليبية، جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع بن زايد وأبيلا بشكل منفصل، في إيطاليا، على هامش المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية المنعقد في روما، الأحد.

وأكد البيان الأول أن "الدبيبة أجرى مباحثات مع بن زايد حول تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية "، وأضاف أن الطرفين "ناقشا سبل توطيد وتعزيز العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

وثمّن الطرفان "استئناف حركة الطيران المباشر بين ليبيا والإمارات"، مؤكدين "ضرورة استمرار تطوير العلاقات وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين".

فيما أكد بيان الثاني، أن حكومة الوحدة الوطنية قالت إن الدبيبة "أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين"، وناقش الطرفان، وفق البيان، "سبل التنسيق بين البلدين فيما يخص قضايا الهجرة والملفات المشتركة".

وتعد مالطا القريبة من الشواطئ الليبية أكثر المتضررين من موجات الهجرة التي تنطلق من ليبيا نحو أوروبا، فيما تشتكي الأخيرة من تخلي القارة العجوز عنها في مواجهة الظاهرة كونها "بلد عبور فقط وليست بلد منشأ".

ونقل البيان الليبي أيضا تأكيد الجانبان رغبتهما "في التعاون والاستثمار فيما يخص ملف الطاقة المتجددة ومشروعات الطاقة الشمسية".