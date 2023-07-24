تجمع المتظاهرون في القدس بالقرب من الكنيست صباح الإثنين. وأثناء محاولتهم الاقتراب من مبنى البرلمان الإسرائيلي، قوبلوا بشرطة على ظهور الخيل وخراطيم المياه.

مع وصول الحكومة إلى نهاية مناظرة ماراثونية قبل التصويت الثالث والأخير على مشروع قانون المعقولية المقرر إجراؤه بعد ظهر يوم الإثنين، تستمر الاحتجاجات خارج الكنيست وفي جميع أنحاء إسرائيل.

تجمع المتظاهرون في القدس بالقرب من الكنيست صباح الإثنين. وأثناء محاولتهم الاقتراب من مبنى البرلمان الإسرائيلي ، قوبلوا بشرطة على ظهور الخيل وخراطيم المياه.

ووصل رئيس الوزراء نتنياهو إلى الكنيست، بعد خروجه من المستشفى صباح اليوم، ودخل البرلمان من خلال مدخل الطوارئ، بحسب تقارير القناة 12 الإسرائيلية، لتجنب المتظاهرين في الخارج.

نتنياهو تجاهل أسئلة الصحفيين ودخل مكتبه وسيلتقي بوزير القضاء ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ومن المتوقع أن يتحدث لابيد وغانتس ظهرًا بالتوقيت المحلي ، يليهما نائبا الائتلاف اللذان قادا جهود الإصلاح القضائي، وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان. تم تحديد موعد التصويت في الساعة 1:30 مساءً، ومن المتوقع أن ينتهي بعد 3 ساعات.