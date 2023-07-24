رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى الكنيست للتصويت على الإصلاحات القضائية تزامنا مع احتجاجات واسعة
تجمع المتظاهرون في القدس بالقرب من الكنيست صباح الإثنين. وأثناء محاولتهم الاقتراب من مبنى البرلمان الإسرائيلي، قوبلوا بشرطة على ظهور الخيل وخراطيم المياه.
مع وصول الحكومة إلى نهاية مناظرة ماراثونية قبل التصويت الثالث والأخير على مشروع قانون المعقولية المقرر إجراؤه بعد ظهر يوم الإثنين، تستمر الاحتجاجات خارج الكنيست وفي جميع أنحاء إسرائيل.
تجمع المتظاهرون في القدس بالقرب من الكنيست صباح الإثنين. وأثناء محاولتهم الاقتراب من مبنى البرلمان الإسرائيلي ، قوبلوا بشرطة على ظهور الخيل وخراطيم المياه.
ووصل رئيس الوزراء نتنياهو إلى الكنيست، بعد خروجه من المستشفى صباح اليوم، ودخل البرلمان من خلال مدخل الطوارئ، بحسب تقارير القناة 12 الإسرائيلية، لتجنب المتظاهرين في الخارج.
نتنياهو تجاهل أسئلة الصحفيين ودخل مكتبه وسيلتقي بوزير القضاء ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ومن المتوقع أن يتحدث لابيد وغانتس ظهرًا بالتوقيت المحلي ، يليهما نائبا الائتلاف اللذان قادا جهود الإصلاح القضائي، وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان. تم تحديد موعد التصويت في الساعة 1:30 مساءً، ومن المتوقع أن ينتهي بعد 3 ساعات.
تطور درامي خلال التصويت: نتنياهو على رأس مجموعة من النواب ينظرون في إمكانية مراجعة أحد التحفظات الذي يسمح باستمرار المفاوضات مع المعارضة، فيما ليفين وبن غفير يعارضان.
الكنيست تبدأ التصويت على قانون "المعقولية" ، أول تشريع إصلاحي قضائي
تبدأ الكنيست التصويت على قانون "المعقولية"، ما يمنع المراجعة القضائية للحكومة والقرارات الوزارية على أساس "المعقولية".
ومن المتوقع أن تستغرق عملية المصادقة على القراءتين الثانية والثالثة للتشريع الخاص بسن القانون قرابة ثلاث ساعات.
وانهارت مفاوضات التسوية مع المعارضة قبل دقائق. كما أن التحالف لا يخفف من جانب واحد لغة مشروع القانون ، الذي من المقرر أن يصبح أول جزء من الإصلاح القضائي المخطط له ليصبح قانونًا.
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن وزير العدل ياريف ليفين أوضح لنتنياهو خلال مناقشاتهما قبل التصويت مباشرة أنه إذا لم يتم تمرير القانون بشكله الحالي ، فإن الائتلاف سينهار.
وزير الأمن غالانت يتغيب عن الحضور: لم يصل وزير الأمن يوآف غالانت بعد إلى الجلسة الكاملة للكنيست حيث سيجري التصويت على التحفظات على قانون إلغاء بند المعقولية. وهتف اعضاء كنيست من المعارضة "أين وزير الأمن" و"وزير الأمن شجاع ورئيس الوزراء جبان".
لابيد يناشد أعضاء الكنيست في الائتلاف وقف مشروع القانون: 'ما يحدث هنا هو كارثة'
قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن "العديد من أعضاء الائتلاف يعارضون مشروع قانون "المعقولية"، وحثهم على وقف التشريع.
وأضاف لبيد، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أجريت محادثات مع أشخاص من داخل الائتلاف لمئات الساعات. لا تقلقوا، لن أقول الأسماء، لكنكم تعلمون من أنتم وتعرفون الحقيقة. أنتم تعلمون أن شيئًا فظيعًا يحدث هنا".
وتابع لبيد "يمكنكم إيقافه. قد لا يكون ما خططتم له لأنفسكم. قد لا يكون هذا ما جئتم إلى السياسة من أجله، ولكن إذا لم توقفوه الآن، فسوف تستيقظون ليلًا على مدار الثلاثين عامًا القادمة وتسألون أنفسكم لماذا لم تفعلوا ذلك وأنتم تعلمون أنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله".
مع اقتراب التصويت غانتس يؤكد أنه يعرف "حقيقة" أن غالبية أعضاء الكنيست يعارضون مشروع قانون الإصلاح
أكد زعيم الوحدة الوطنية، بيني غانتس، على وجود نواب بالائتلاف يعارضون مشروع قانون إلغاء الرقابة القضائية على "معقولية" قرارات كبار السياسيين.
وقال غانتس: "هناك أغلبية في هذه القاعة لا تريد هذه النتيجة، وأنا أعلم هذه الحقيقة".
وحذر زعيم حزب الوحدة الوطنية من أن التشريع ، إذا تم تمريره في تصويت الكنيست المقرر اليوم ، سيضر بالأسس الديمقراطية في إسرائيل، والاقتصاد، والأمن.
ويضيف غانتس، وزير الدفاع السابق وقائد الجيش: "أنا منزعج جدًا من الوضع الأمني وما نبثه لأعدائنا".
حزب يش عتيد: المعارضة ستقاطع التصويت الأخير على مشروع قانون "المعقولية" إذا لم يتم الاتفاق
ستقاطع أحزاب المعارضة القراءات النهائية للجلسة المكتملة حول مشروع قانون الائتلاف "المعقولية" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات بين الأطراف قبل بدء التصويت، بحسب المتحدث باسم حزب يش عتيد.
حزب عوتسما يهوديت يحث على تمرير مشروع قانون "المعقولية" كما هو
قال حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنه يعارض أي "تخفيف" لمشروع قانون "المعقولية"، داعياً التحالف إلى تمرير التشريع بصيغته الحالية.
وادعى الحزب في بيان له، أن تقليص نطاق مشروع القانون - الذي يهدف إلى منع الرقابة القضائية على "معقولية" قرارات الحكومة - من شأنه "تحييد" التشريع.
وتابع البيان: "ليس لدينا أي تفويض لتخفيف القانون ... ولا سيما عدم تقديم أي التزام بتأخير بقية الإصلاح [القضائي]"، مشددا "نحن بحاجة إلى تمرير التشريع كما هو وبعد ذلك الاستمرار في المضي قدمًا".
الرئيس الإسرائيلي : "هناك أساس محتمل للتفاهمات" ويحذر من بقاء "الفجوات"
قال الرئيس إسحاق هرتسوغ إنه يعمل "على مدار الساعة" للتوسط في اتفاق بين الائتلاف والمعارضة بشأن الإصلاح القضائي ، محذرًا من أن إسرائيل في "حالة طوارئ وطنية".
وأضاف هرتسوغ في بيان: "هناك أساس محتمل للتفاهمات، لكن لا تزال هناك فجوات تتطلب من الأطراف المختلفة إظهار المسؤولية".
وتابع: "المواطنون الإسرائيليون متعطشون للأمل ويتوقعون المسؤولية والقيادة. أدعو المسؤولين المنتخبين إلى التصرف بشجاعة ومد أيديهم من أجل التوصل إلى تفاهمات ".