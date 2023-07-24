قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل 17 شخصاً في الضفة الغربية وتقوم بإزالة الألغام من المنطقة

أظهرت صور بثتها وسائل إعلام فلسطينية انفجار عدة عبوات ناسفة كبيرة مع تقدم قوات الأمن الإسرائيلية في شوارع نور شمس.

كشفت قوات الأمن الإسرائيلية عن حقل ألغام خلال عملية استباقية ليلية في مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتقال 17 مطلوبا.

شارك في العملية جنود في الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود ومركبات هندسية ثقيلة. وعثر على أكثر من 10 متفجرات بعضها مزروع في الأرض كما كان الحال في جنين.

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فجر مسلحون فلسطينيون عدة عبوات ناسفة أثناء تنفيذ قوات الأمن الإسرائيلية للعملية، لكن لم يصب أي جندي. واندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي. كما تمت مصادرة أسلحة خلال العملية.

وقالت السلطات الفلسطينية إن أربعة أشخاص أصيبوا جراء إطلاق النار وأصيب تسعة آخرون بشظايا. ولم يتضح ما إذا كانت إصابات الشظايا ناجمة عن نيران الجيش الإسرائيلي أو جراء العبوات التي فجرها فلسطينيون.

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وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام فلسطينية انفجار عدة عبوات ناسفة كبيرة مع تقدم قوات الأمن الإسرائيلية في شوارع نور شمس. استخدم جيش الدفاع الإسرائيلي جرافات D9 مدرعة خلال عملياته في الضفة الغربية لتطهير الشوارع من المتفجرات المخبأة، مما سمح للقوات بالمضي قدمًا بأمان والقيام باعتقالات، وفق بيان الجيش.

ونفى الجيش الإسرائيلي أيضا مزاعم بأنه توصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية بعدم دخول جنين. وأكد استعداده للدخول في أي وقت وفي أي جبهة تتطلب عملية.