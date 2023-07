قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل 17 شخصاً في الضفة الغربية وتقوم بإزالة الألغام من المنطقة

كشفت قوات الأمن الإسرائيلية عن حقل ألغام خلال عملية استباقية ليلية في مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتقال 17 مطلوبا.

شارك في العملية جنود في الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود ومركبات هندسية ثقيلة. وعثر على أكثر من 10 متفجرات بعضها مزروع في الأرض كما كان الحال في جنين.