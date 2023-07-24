الحرائق بالجزائر تتسبب في مقتل وإصابة العشرات وتلتهم الغابات

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنها سجلت نشوب 97 حريقا في الغابات الأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية، خلال ليل الإثنين

أفادت مصادر رسمية، أن 15 شخصا توفي وأصيب 26 آخرين، من جراء موجة الحرائق التي تضرب أنحاء متفرقة من الجزائر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنها سجلت نشوب 97 حريقا في الغابات الأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية، خلال ليل الإثنين، وأوضحت أن ولايات بجاية والبويرة وجيجل سجلت الحرائق الأوسع رقعة، بفعل الرياح القوية التي شهدتها هذه المناطق.

وأضافت الوزارة: "الحرائق أسفرت عن وفاة 15 شخصا و26 جريحا".

اندلعت حرائق كبيرة في العديد من الولايات الوسطى والشرقية بالجزائر، الإثنين، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد مؤخرا حيث تعدت الحرارة 48 درجة.

في بعض الولايات، وصلت ألسنة النيران إلى القرى والبيوت، حيث يتم إجلاء السكان لتفادي وقوع خسائر في الأرواح.

دعت مصالح الحماية المدنية المواطنين لعدم ارتياد الغابات في هذه الظروف الاستثنائية، سواء للنزهة أو للقيام بأعمال الزراعة، لتحنب وقوع أي حادث.