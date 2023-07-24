ايران تكشف عن دور وساطة قطري وعماني للعودة الى الاتفاق النووي

الخارجية الايرانية تكشف عن هدف الزيارات الأخيرة لوزير خارجية قطر ووزير خارجية سلطنة عمان

تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الى دور قطر وسلطنة عمان في ملفات تبادل السجناء وتحرير الأموال المجمدة من جانب الولايات المتحدة.

وبحسب سبوتنيك ،قال كنعاني في مؤتمرصحافي خلال تعليقه على زيارة وزير خارجية عمان ووزير الدولة في وزارة خارجية قطر إلى إيران والمبادرات المقترحة إن "زيارة مسؤولين من الدول الإقليمية الى ايران تأتي لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدان، وبعض هذه الزيارات كان ضمن المبادرات لرفع العقوبات عن ايران أو تبادل السجناء".

وشدد الوزير على أن "ايران ترحب بأي مبادرة دبلوماسية تساهم في حلحلة العراقيل وعودة أطراف الاتفاق النووي الى طاولة الحوار، وترحب بكل الجهود الدبلوماسية لرفع لعقوبات أو تبادل السجناء أو الإفراج عن الأموال الايرانية". كما أشاد بالعلاقات بين ايران ودول الخليح وقال إنه "لحسن الحظ ايجابية كاملة تسود العلاقات بين ايران ودول المنطقة على الخليج".

في حين قال إن "العراقيل التي تمنع تحقيق ذلك حصلت نتيجة السلوك الأمريكي، لكن حتى الآن الفرصة مواتيه، لكنها تفتقد الإرادة السياسية لدى الجانب الأمريكي".

وأكد أن "إيران تلتزم دائما بالمسار الدبلوماسي وفي هذا الصدد، التزمنا بخطة العمل الشاملة المشتركة ورحبنا بالمبادرات الإيجابية لدول المنطقة، وهذا مسار دبلوماسي نشط"، وأضاف قائلا: "نحن لسنا متفائلين ولا متشائمين، لم نكن غافلين أبدا عن الديناميكيات الدبلوماسية، والمحادثات تمضي قدما"