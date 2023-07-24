تقرير: تركيا تجهز خطة للانخراط بالملف الفلسطيني واعادة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة نتنياهو ومحمود عباس بالتتابع الى تركيا يرجح أنها تأتي في إطار الخطة التي يدور الحديث عنها

تطرقت صحيفة "رأي اليوم" الى خطة ديبلوماسية تركية تسعى أنقره لتنفيذها بهدف استعادة حالة التواصل والتفاوض بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تأتي هذه المبادرة بحسب مصادر سياسية انطلاقا من رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أبلغها للقيادات الفلسطينية بأن تركيا تريد أن تنخرط أكثر في ملفات القضية الفلسطينية.

وتحدث التقرير نقلا عن أوساط مقربة من وزير الخارجية التركية فيدان عن تشكيل خلية عمل مشتركة بين الخارجية التركية وجهاز المخابرات تضم خمسة خبراء أتراك بالملف الفلسطيني وظيفتها إجراء اتصالات تنسيقية بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني تمهيدا لإطلاق المبادرة التي لا تزال تفاصيلها غامضة.

وذكر التقرير أنه من المرجح أن خلية الخبراء التركية بدأت "اتصالاتها وأن وزير الخارجية فيدان لديه الآن ملف محدد وبأولويات بمسألة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يعمل عليه في إطار سيناريو أكبر وتفصيلي"، وإن تتابع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هي جزء من التكتيك الذي يمهد لاستراتيجية تركيا الجديدة بخصوص الاهتمام بملف الفلسطينيين".

وتطرق التقرير الى اقتراحات بدور تركي بتدريب المزيد من قوات لأمن الفلسطينية وأخرى بالعمل مع دول الخليج ومصر للتنسيق في تخفيف قيود الحصار على قطاع غزة ، والتي ناقشها مع قيادات فلسطينية من القدس أبرزها الشيخ عكرمة صبري. وذكر أنه من المتداول حاليا في تركيا أن انقرة ستلعب دورا وتكون قريبة من القضية الفلسطينية.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى أنقرة اليوم للقاء نظيره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وكان في استقباله وفد تركي رسمي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي محمد كمال بوزاي ،ومن المقرر أن يجتمع عباس مع الرئيس أردوغان يوم الثلاثاء لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.