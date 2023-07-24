باحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي لـ i24NEWS: "أتوقع انقلابا عسكريا في إسرائيل"

محمد وتد"أتوقع انقلابا عسكريا في إسرائيل"مؤكدا على أن هذه " بدايو النهاية للنظام الديمقراطي في إسرائيل حتى ولو كان نظام ديمقراطي أعرج".

قال عميد كلية الحقوق في صفد وباحث كبير في معهد الأمن القومي الإسرائيلي البروفسور محمد وتد، خلال مقابلة مع قناة i24NEWS، إنه "يتوقع حدوث انقلاب عسكري على الحكومة بعد أعقاب قرار الكنيست اليوم حول تقليص بند المعقولية" وذلك في حال حدوث صدام بين السلطة القضائية والتشريعية إن رفضت المحكمة العليا القرار اليوم والذي يقيد عملها، جاءت تصريحات وتد استنادا الى تحليلات عميقة لجميع الشخصيات الأمنية والتي يتوقع أن تقف الى جانب المحكمة .

وتابع وتد :"نحن موجودين بصدد لحظة تاريخية " فعدم استقلالية المحكمة العليا "معناه أمر واحد وصريح، كافة ضباط الجيش في إسرائيل موجودين في خطر المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وهو أمر لا يريده أي شخص، ونتنياهو المتهم بقضايا جنائية يتصرف بشكل غير معقول، هو يتصرف بصورة غير منطقية بناء على القضايا الجنائية المرفوعة ضده"

وفي السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، في كلمة له بعد التصويت الحاسم "بند المعقولية" ضمن خطة الإصلاح القضائي لحكومته الذي أثار احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، "لقد قمنا اليوم بخطوة ديمقراطية مطلوبة، وكان الهدف منها استعادة درجة من التوازن بين السلطات التي كانت موجودة هنا منذ 50 عاما،لقد مررنا التعديل على أساس بند معقولية، حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من قيادة السياسة وفقا لقرار غالبية مواطني الدولة".

وشدد نتنياهو على أن "تحقيق إرادة الناخب ليس بأي حال من الأحوال نهاية الديمقراطية، بل هو جوهر الديمقراطية، ونظراً لأهمية القضية، عمل الائتلاف بكل الوسائل للتوصل إلى اتفاقات مع المعارضة" ومع ذلك، تعهد نتنياهو"بمواصلة السعي من أجل المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات" وقال "بالفعل في الأيام المقبلة سيتصل التحالف بالمعارضة لإجراء حوار بيننا. نحن مستعدون لبحث كل شيء على الفور، والقيام بذلك في جولة المحادثات خلال فترة العطلة والتوصل إلى اتفاق شامل على كل شيء، وإذا لزم الأمر سنضيف المزيد من الوقت حتى نهاية نوفمبر".

وقال نتنياهو "أقول لقادة المعارضة: يمكننا الاستمرار في الجدال ، يمكننا الاستمرار في القتال ، لكن يمكننا أيضًا القيام بشيء آخر: يمكننا التوصل إلى اتفاقات بشأن المستقبل" واضاف"هذه هي ندائي لكم وانا امد يدي للمطالبة بالسلام والاحترام المتبادل في داخلنا"كما شدد على أن الجيش الإسرائيلي "يجب أن يبتعد عن أي جدل سياسي".

وحث نتنياهو على أن "الدعوة إلى الرفض تضر بأمن جميع مواطني الدولة. ولا يمكن لأي حكومة أن تخضع لإملاءات الرفض ولن نذعن لمثل هذه الإملاءات. أدعوكم ، إخواننا وأخواتنا الذين يخدمون في الاحتياط - تركوا الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي خارج النقاش السياسي".وتعهد نتنياهو "أعلم أنك لا تعرف ما هي الديمقراطية. لا تبني على الجدل داخلنا. كما هو الحال دائما ، سوف نقف كتفا بكتف ونصد معا أي تهديد لبلدنا العزيز".

جاء ذلك بعد تصويت الكنيبست على قانون"بند المعقولية"على 64 صوتا من أصل 120 عضو، في ما انسحبت المعارضة من القاعة العامة قبل التصويت، و"بعد التصويت على القانون المثير للجدل أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخوّل بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت "بند المعقولية"، في ما تستمر الاحتجاجات خارج الكنيست وفي جميع أنحاء إسرائيل.