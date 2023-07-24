الضفة الغربية: إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في حوارة دون وقوع إصابات

لم ترد أنباء عن وقوع اصابات، في ما شرعت القوات الغسرائيلي في عملية البحث عن المنفذين الذين تمكنوا من الفرار، حيث تم قطع الطرق في المنطقة

وقع إطلاق نار على حافلة إسرائيلية ليل الاثنين في حوارة قرب نابلس بالضفة الغربية، ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات، في ما شرعت القوات الإسرائيلي في عملية البحث عن المنفذين الذين تمكنوا من الفرار، حيث تم قطع الطرق في المنطقة لتسهيل عمليات البحث.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "وقع هجوم إطلاق نار على حافلة قبل وقت قصير في منطقة قرية حوارة في فرقة شومرون، ولم تقع إصابات، ولحقت أضرار بالحافلة".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت في وقت سابق من الشهر المنصرم، شابة فلسطينية لمحاولتها طعن جنود في حوارة قرب نابلس في الضفة الغربية، وتشير بعض التقارير الأولية إلى أنها "حاولت طعن الجنود" بدون وقوع إصابات،

وعرفت حوارة في الأشهر المنصرمة العديد من العمليات العدائية، حيث قتل أو جرح العديد من سائقي السيارات اليهود في المنطقة، الذين أجبروا على المرور عبر هذه البلدة الفلسطينية للوصول إلى أجزاء أخرى من البلاد.