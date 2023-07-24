بعد تقليص "بند المعقولية" :مظاهرات بمشاركة الآلاف تخللها اشتباكات مع الشرطة أدت لاعتقال 20 متظاهرا

كما قام شخص بدهس ثلاثة متظاهرين بمركبته في حين أطلق حارس النيران بالهواء أمام متظاهرين بعد إغلاق مدخل أحد البلدات

بعد مصادقة الكنيست على قرار تقليص "بند المعقولية" اليوم ، اندلعت احتجاجات مناهضة للقرار في كل أنحاء إسرائيل ومن أمام الكنيست، حيث بدأ المحتجون بإغلاق شوارع مركزية في القدس وتل أبيب، في حين جرت احتجاجات اضافية في مدينة حيفا وبئر السبع.

وتخلل هذه المظاهرات التي شارك بها عشرات الآلاف اشتباكات بين متظاهرين ورجال شرطة أدت في نهاية الأمر الى اعتقال 20 متظاهرا، في حين وقع حادث دهس للمتظاهرين نفذه سائق مركبة في مدينة كفار سابا وسط إسرائيل أدى الى اصابة ثلاثة منهم، كما أطلق أحد الحراس في الهواء من أمام المتظاهرين عند مدخل أحد البلدات.

قادة الاحتجاج قالوا في بيان "دولة إسرائيل تمر في أسوأ فترة منذ إقامتها، حكومة الخراب أعلنت عن حرب ضد مواطنيها، ضد الديموقراطية وضد وثيقة الاستقلال. سنواصل نضالا عنيدا والذي سيزداد شدة وفي نهاية الأمر ستعود إسرائيل دولة ديموقراطية- سنقاتل حتى النهاية".

.من جانبه علق رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس عبر حسابة في تويتر على الاحتجاجات والمواجهات التي وقعت وقال :"عشية 9 آب، إطلاق نار في الهواء ودهس متظاهرين، أطالب كافة الأطراف، لكل مواطني إسرائيل- كلنا إخوة، يجب ألا نلجأ إلى العنف، واصلوا التعبير عن رأيكم ، الاحتجاج، التظاهر- لكن لا تتجاوزوا الخطوط الحمراء. نحن إخوة!".

Chaim Goldberg/Flash90 نشطاء مناهضون للإصلاح يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية أثناء قيامهم بإغلاق طريق بيغن في القدس ، احتجاجًا على الإصلاح القضائي للحكومة ، بالقرب من الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس ، في 24 يوليو ، 2023.

Chaim Goldberg/Flash90 نشطاء غير إصلاحيين يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية أثناء قيامهم بإغلاق طريق بيغن في القدس ، احتجاجًا على الإصلاح القضائي للحكومة ، بالقرب من الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس ، في 24 يوليو 2023.

Noam Revkin Fenton/Flash90 الشرطة تستخدم خراطيم المياه على نشطاء مناهضين للإصلاح يغلقون طريق بيغن في القدس ، أثناء احتجاجهم على الإصلاح القضائي للحكومة ، بالقرب من الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي ، في القدس ، في 24 يوليو ، 2023.

Revkin Fenton/Flash90 نشطاء مناهضون للإصلاح يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية أثناء قيامهم بإغلاق طريق بيغن أثناء احتجاجهم على الإصلاح القضائي للحكومة ، بالقرب من البرلمان الإسرائيلي في القدس ، في 24 يوليو 2023

Yonatan Sindel/Flash90 نشطاء مناهضون للإصلاح يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي للحكومة ، بالقرب من الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي ، في القدس ، في 24 يوليو ، 2023.

Yonatan Sindel/Flash90 الشرطة تستخدم خراطيم المياه على نشطاء مناهضين للإصلاح يغلقون طريق بيغن في القدس ، أثناء احتجاجهم على الإصلاح القضائي للحكومة ، بالقرب من الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي ، في القدس ، في 24 يوليو 2023

Avshalom Sassoni/Flash90 أشخاص يحضرون احتجاجًا على الإصلاح القضائي في تل أبيب ، 24 يوليو ، 2023.

Yonatan Sindel/Flash90 الشرطة تستخدم خراطيم المياه على نشطاء مناهضين للإصلاح يغلقون طريق بيغن في القدس ، أثناء احتجاجهم على الإصلاح القضائي للحكومة ، بالقرب من الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي ، في القدس ، في 24 يوليو 2023

Yonatan Sindel/Flash90 الشرطة تستخدم خراطيم المياه على نشطاء مناهضين للإصلاح يغلقون طريق بيغن في القدس ، أثناء احتجاجهم على الإصلاح القضائي للحكومة ، بالقرب من الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي ، في القدس ، في 24 يوليو 2023

Gili Yaari /Flash90 متظاهرون إسرائيليون يواجهون الشرطة الإسرائيلية خلال مسيرة ضد مشاريع قوانين الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية في مدينة تل أبيب الساحلية في 24 يوليو 2023.