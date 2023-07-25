الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يحيد ثلاثة مسلحين فلسطينيين أطلقوا الرصاص باتجاه الجنود قرب نابلس

الجيش الإسرائيلي:"وصلت سيارة تقل ثلاثة مسلحين إلى حي السامريين في مدينة نابلس، ونزل أحدهم من السيارة وأطلق النار على جنود من الكتيبة 603 "

أفاد بيان للجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بقيام جنود إسرائيليين بتحييد ثلاثة مسلحين فلسطينيين أطلقوا الرصاص باتجاه الجنود وهم داخل سيارة، بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فقد "وصلت (قبل فترة وجيزة) سيارة تقل ثلاثة مسلحين إلى حي السامريين في مدينة نابلس، ونزل أحدهم من السيارة وأطلق النار على جنود من الكتيبة 603 كانوا يقومون بنشاط دفاعي في المنطقة".

وسعى مقاتلو الجيش الى المواجهة التي أسفرت عن تحييد المسلحين الثلاثة، دون وقوع إصابات في صفوفهم. كما عثرت القوات الإسرائيلية على ثلاثة أسلحة من طراز M-16 ومسدس وخراطيش ومعدات عسكرية وصادرتها.

وأفاد موقع معا الفلسطيني بأن الاشتباك وقع عند بوابة الطور في نابلس وتم تحييد من في السيارة دون معرفة ما حل بهم بسبب احتجازهم من قبل الجيش الذي منع طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول الى السيارة المستهدفة.

على صعيد أمني أيضا، وقع إطلاق نار على حافلة إسرائيلية ليل الاثنين في حوارة قرب نابلس بالضفة الغربية، ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات، فيما شرعت القوات الإسرائيلية في عملية البحث عن المنفذين الذين تمكنوا من الفرار، وتم قطع الطرق في المنطقة لتسهيل عمليات البحث.

يتبع....