إسرائيل تحتج لدى الأردن على مضايقة السياح اليهود المتدينين

"من غير المعقول أن يتم إيقاف الإسرائيليين عند الحدود الأردنية ومنعهم من الدخول لمجرد أنهم يهود متدينون، العلاقات السلمية بين إسرائيل والأردن مهمة لكلا الدولتين"

بعث وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين برسالة احتجاج رسمية إلى الأردن بعد حوادث مضايقة للسياح الإسرائيليين المتدينين الذين دخلوا البلاد، وذلك في أعقاب حادث خطير للغاية وقع قبل أسبوعين عند معبر يتسحاق رابين الحدودي، شمال إيلات، حيث تم اعتقال 150 يهوديًا متشددًا على الجانب الأردني من المعبر لمدة 48 ساعة، وبحسب افادتهم طالبتهم السلطات الأردنية باخفاء الرموز الدينية.

وكان السبب الرسمي لمثل هذا الطلب في الأردن هو حماية هؤلاء السياح من خلال التقليل من الرموز الدينية، حيث أوضحت إسرائيل أنها ترفض هذه الحجج. لذلك راسل إيلي كوهين السفارة الأردنية لدى إسرائيل أعرب فيها عن احتجاجه الرسمي على السلوك الأردني، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض قيود على إدخال الرموز الدينية اليهودية إلى الأردن، الأمر الذي يضر هؤلاء الإسرائيليين على وجه التحديد.

وقال إيلي كوهين في رسالة الاحتجاج، إنه يقدر رغبة الأردن في الحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين، لكنه شدد على أن هذا لا ينبغي أن يمنع السائحين المتدينين من دخول البلاد بأغراض مخصصة للصلاة، لذلك يدعو الأردنيين إلى وضع حد لهذه السياسة ويقترح تنظيم محادثات بين البلدين لحل المشكلة، وتابع : "من غير المعقول أن يتم إيقاف الإسرائيليين عند الحدود الأردنية ومنعهم من الدخول لمجرد أنهم يهود متدينون، العلاقات السلمية بين إسرائيل والأردن مهمة لكلا الدولتين".