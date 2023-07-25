نصر الله حول التصويت على "حجة المعقولية" في الكنيست: أسوأ يوم في تاريخ إسرائيل

قال نصر الله في خطابه أمس: "هذا اليوم بالتحديد هو أسوأ يوم في تاريخ إسرائيل، كما يشهد بعض الإسرائيليين، وهذا اليوم يضع البلاد على طريق الزوال"

عقب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على التصويت المثير للجدل الذي اتخذته الكنيست أمس بخصوص تقليص "حجة المعقولية" بالرغم من المعارضة المتراصة في صفوف الحراك الشعبي فضلا عن المعارضة السياسية أمس الاثنين بالقول إنه "ساد الاعتقاد في الماضي أن إسرائيل لا يمكن هزيمتها وهو ما جعل دول المنطقة تأخذ ذلك التهديد كأمر مسلم به ولا يمكن إزالته".

وقال نصر الله في خطابه أمس: "هذا اليوم بالتحديد هو أسوأ يوم في تاريخ إسرائيل، كما يشهد بعض الإسرائيليين ، وهذا اليوم يضع البلاد على طريق الزوال".

يذكر أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرت نصر الله من مغبة الوقوع في خطأ تقدير قوة وجهوزية إسرائيل لا سيما على خلفية الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية لإسرائيل حيث قام الحزب اللبناني المسلح بنصب خيمتين عبر الخط الأزرق ما استدعى ضغطا اسرائيليا لإبعاد هذه الخيم عبر قنوات دبلوماسية فضلا عن تمرير رسالة عبر قوة اليونيفيل المرابطة عند الحدود.