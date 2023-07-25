إسرائيل: خروج الاحتجاجات عن السيطرة عقب التصويت على الإصلاح القضائي واعتقال 18 متظاهرا

أثناء المظاهرة في تل أبيب، أغلق آلاف الأشخاص ممرات شارع أيالون الرئيسي، واشتبكوا مع الشرطة التي عملت عدة ساعات على إعادة حركة المرور إلى طبيعتها

واصل المتظاهرون المحتجون على تمرير التعديل الإشكالي في الكنيست أمس احتجاجاتهم الغاضبة في شوارع مدينة القدس وتل أبيب حتى وقت متأخر من الليل تخلله بعض المواجهات العنيفة مع الشرطة التي اعتقلت 18 متظاهرا بتهمة الاعتداء على أفرادها فضلا عن عمليات إضرام النار في الإطارات على نحو غير مسبوق في هذه المظاهرات التي استمرت طيلة أشهر وأعمال شغب، والتسبب في إصابة عشرة من ضباط الشرطة.

Avshalom Sassoni/Flash90 حريق أشعله المتظاهرون في طريق أيالون في تل أبيب ، 24 يوليو ، 2023

أثناء المظاهرة في تل أبيب، أغلق آلاف الأشخاص ممرات شارع أيالون الرئيسي، واشتبكوا مع الشرطة التي عملت عدة ساعات على إعادة حركة المرور إلى طبيعتها وإخلاء الطريق.

Gili Yaari /Flash90 اعتقلت الشرطة متظاهرين إسرائيليين، بسبب مواجهات عنيفة، خلال مسيرة ضد مشروع قانون الإصلاح القضائي الإسرائيلي، في مدينة تل أبيب.

وفقا لبيانات منظمات الاحتجاج، تلقى 32 متظاهرا العلاج الطبي، من بينهم 19 تم نقلهم إلى غرفة الطوارئ. وفي ساعات المساء، أصيب ثلاثة متظاهرين بجروح طفيفة بعد أن صدمتهم سيارة بشكل متعمد. وسرعان ما تم القبض على السائق الذي فر من المكان واقتيد للحجز.

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أقيم خلال الليل في شارع أيالون "معرض المقاومة" والذي يضم حوالي 30 ملصقًا ضخمًا لمبدعين من إسرائيل والعالم، بما في ذلك الحائز على جائزة إسرائيل للفنون يعكوف دورشين والفنانات زويا تشيركاسكي وسارا بينينغا وغيرهم.

يمتد المعرض على مسافة 100 متر (2 حمام سباحة أولمبي) وارتفاع 8 أمتار وأُطلق على المعرض عنوان: "أرسم/ي لي قبضة يد".

Chaim Goldberg/Flash90 خيام نصبها متظاهرون مناهضون للإصلاح في حديقة غان ساكر العامة في القدس، 24 تموز يوليو، 2023

في القدس، حيث احتشد آلاف المتظاهرين في بداية اليوم للتنديد بالتصويت لصالح إلغاء حجة المعقولية، وقعت اشتباكات في المساء بين معارضي وأنصار الإصلاح، واستخدمت الشرطة وسائل تفريق أعمال الشغب. أمضى العديد من الإسرائيليين الذين تحدثوا ضد الإصلاح الليل في "خيام احتجاجية" أقيمت في حديقة جان ساكر القريبة من الكنيست.

Avshalom Sassoni/Flash90 اشتباك بين سلطات إنفاذ القانون ومتظاهرين يقطعون طريق أيالون في تل أبيب ، 24 تموز يوليو، 2023

ردا على التطورات، حث البيت الأبيض الحكومة الإسرائيلية على "حماية حق التظاهر". علما أن المتظاهرين المحتجين على التعديل أوضحوا أنهم لا ينوون التراجع قيد أنملة عن احتجاجهم وسيواصلون التظاهر إلى أن تتراجع الحكومة عن خطتها.

في غضون ذلك، أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية عن الإضراب اليوم الثلاثاء لمدة أربع وعشرين ساعة، احتجاجا على إلغاء بند المعقولية أمس، أمام مقر الهستدروت، نقابة العمال الوطنية، للمطالبة "باتخاذ اجراءات ضد تدمير البلاد"، حسب تعبيرهم ومن هناك يواصلون المسير باتجاه متحف تل أبيب.

في المقابل، قدمت الدولة التماسا إلى محكمة العمل الإقليمية في مدينة بات يام هذا الصباح وطلبت إصدار أمر قضائي ضد الإضراب.

واستثنت نقابة الأطباء من الإضراب غرف الطوارئ في جميع المستشفيات وكذلك مستشفيات القدس (شعاري تسيديك، هداسا، كفر شاؤول، إيتانيم) والعيادات المجتمعية في محافظة القدس. ويُعتقد أن استثناء القدس جاء بسبب كثرة المتظاهرين في منطقة القدس. كما سيتم توفير العلاج لمرضى السرطان والمرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى والمرضى في معاهد القلب.

يشار إلى أن ألف طبيب انضموا إلى الإضراب عبر تطبيق WhatsApp كما رفع اولئك مطلب الانتقال الى العمل في دولة خارج البلاد احتجاجا على التشريع الأخير. وفي حديث له مع واينت الثلاثاء، قال رئيس نقابة أطباء الصحة العامة البروفيسور حجاي ليفين، أنهم كأطباء لا يمكنهم "الوفاء بواجبنا تجاه المرضى تحت إشراف وزير صحة بات غير ملزم بالتصرف بشكل معقول (بمعيار المعقولية). الآن بعد الخطوة الأولى للانقلاب، تم افتتاح مجموعة تضم أكثر من ألف طبيب يريدون الانتقال إلى بلد آخر. يجب الفهم أن صوتي هو الصوت المعتدل".