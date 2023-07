إسرائيل: خروج الاحتجاجات عن السيطرة عقب التصويت على الإصلاح القضائي واعتقال 18 متظاهرا

واصل المتظاهرون المحتجون على تمرير التعديل الإشكالي في الكنيست أمس احتجاجاتهم الغاضبة في شوارع مدينة القدس وتل أبيب حتى وقت متأخر من الليل تخلله بعض المواجهات العنيفة مع الشرطة التي اعتقلت 18 متظاهرا بتهمة الاعتداء على أفرادها فضلا عن عمليات إضرام النار في الإطارات على نحو غير مسبوق في هذه المظاهرات التي استمرت طيلة أشهر وأعمال شغب، والتسبب في إصابة عشرة من ضباط الشرطة.

أثناء المظاهرة في تل أبيب، أغلق آلاف الأشخاص ممرات شارع أيالون الرئيسي، واشتبكوا مع الشرطة التي عملت عدة ساعات على إعادة حركة المرور إلى طبيعتها وإخلاء الطريق.

وفقا لبيانات منظمات الاحتجاج، تلقى 32 متظاهرا العلاج الطبي، من بينهم 19 تم نقلهم إلى غرفة الطوارئ. وفي ساعات المساء، أصيب ثلاثة متظاهرين بجروح طفيفة بعد أن صدمتهم سيارة بشكل متعمد. وسرعان ما تم القبض على السائق الذي فر من المكان واقتيد للحجز.