رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت: إسرائيل ذاهبة نحو حرب أهلية

في حديث له مع Channel 4 News اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت، ما يجري في إسرائيل على خلفية تصويت الائتلاف في الكنيست الإثنين، على قانون "إلغاء بند المعقولية" على أنه حرب أهلية على ما يترتب على ذلك من عصيان.

وأضاف أولمرت خلال المقابلة التي جرت أمس عقب اندلاع احتجاجات عنيفة وغاضبة على التصويت الذي أقر إلغاء "بند المعقولية" أن قسما لا يستهان به من الجمهور الإسرائيلي يرى الحكومة الحالية بأنها حكومة غير شرعية مشيرا إلى أن الحكومة قررت تدمير أسس الدمقراطية الإسرائيلية وهو أمر لا يمكننا قبوله أو التعايش معه" وفق تعبيره.