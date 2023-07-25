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رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت: إسرائيل ذاهبة نحو حرب أهلية

i24NEWS

دقيقة 6
رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود أولمرت
i24Newsرئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود أولمرت

قسم لا يستهان به من الجمهور الإسرائيلي لا يرى بالحكومة الحالية أنها حكومة شرعية بعد أن قررت تدمير أسس الدمقراطية وهو أمر لا يمكننا قبوله أو التعايش معه

في حديث له مع Channel 4 News اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت، ما يجري في إسرائيل على خلفية تصويت الائتلاف في الكنيست الإثنين، على قانون "إلغاء بند المعقولية" على أنه حرب أهلية على ما يترتب على ذلك من عصيان.

وأضاف أولمرت خلال المقابلة التي جرت أمس عقب اندلاع احتجاجات عنيفة وغاضبة على التصويت الذي أقر إلغاء "بند المعقولية" أن قسما لا يستهان به من الجمهور الإسرائيلي يرى الحكومة الحالية بأنها حكومة غير شرعية مشيرا إلى أن الحكومة قررت تدمير أسس الدمقراطية الإسرائيلية وهو أمر لا يمكننا قبوله أو التعايش معه" وفق تعبيره.

https://twitter.com/i/web/status/1683546302217330692

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خرجت الجماهير الإسرائيلية أمس الثلاثاء عن بكرة أبيها للانتفاض ضد القرار الحكومي بإلغاء بند المعقولية الذي يفرض الرقابة على قرارات الحكومة المختلفة على صورة اجتهاد قضائي اعتبرته حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو تجاوزا للقانون وإخلالا للتوازن الذي يقره مبدأ فصل السلطات وبالتالي اعتبره إجراء ضروريا لحماية الديمقراطية.

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وقال عميد كلية الحقوق في صفد والباحث الكبير في معهد الأمن القومي الإسرائيلي البروفسور محمد وتد، خلال مقابلة مع قناة i24NEWS، إنه "يتوقع حدوث انقلاب عسكري على الحكومة بعد قرار الكنيست اليوم حول تقليص بند المعقولية" وذلك في حال حدوث صدام بين السلطة القضائية والتشريعية إن رفضت المحكمة العليا قرار الكنيست الذي يقيد عملها". وأفاد المتحدث أنه يستند في أقواله إلى "تحليلات عميقة لجميع الشخصيات الإسرائيلية الأمنية والتي يتوقع أن تقف الى جانب المحكمة". 

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