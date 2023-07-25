راميش "الفريق الأممي يواصل النقاش فيما يخص المساعدات، مشيراً إلى الالتزام بمبادئ المنظمة مثل الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية"

كشف المسؤول البارز في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، أمس الإثنين، أن الأمم المتحدة تواصل المحادثات مع سوريا للسماح باستئناف المساعدات الإنسانية "بطريقة تتوافق مع المبادئ" عبر معبر باب الهوى الحدودي المغلق منذ أسبوعين، رغم انتهاء التفويض الأممي يوم 10 تموز/ يوليو الجاري.

وقال راميش إن "الفريق الأممي يواصل النقاش فيما يخص المساعدات، مشيراً إلى الالتزام بمبادئ المنظمة مثل الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية"وتابع"مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سيواصل النقاش لضمان ترتيبات عمل تسمح بالوفاء بتفويض المنظمة بطريقة تتماشى مع مبادئها"

ووفق الأمم المتحدة، يحتاج 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى مساعدات إنسانية بعد سنوات من النزاع والأزمات الاقتصادية وتفشي الأمراض والفقر المتزايد بسبب الزلزال المدمر.

وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود لمدة 9 أشهر، أعلنت الحكومة السورية أنها ستسمح باستخدام المعبر لمدة 6 أشهر بشروط لم توافق عليها الأمم المتحدة.

في حين تستخدم قوافل الأمم المتحدة حاليا نقطتي عبور أخريين بين تركيا وسوريا، هما باب السلامة والراعي، بتفويض منحه الرئيس السوري بشار الأسد بعد زلزال شباط/فبراير وبشروط استعمال مختلفة.

لكن هذا التفويض ينتهي في 13 آب/أغسطس، كما أن 85 في المئة من المساعدات الإنسانية الأممية كانت تنقل إلى مناطق سيطرة المعارضة عبر معبر باب الهوى، وهو حجم لا يستطيع المعبران الآخران تعويضه، وفق الأمم المتحدة.

يشار إلى أن التفويض الذي منحته السلطات السورية لاستعمال معبر باب الهوي، كان تضمن شرطين غير مقبولين، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وهما عدم التواصل مع كيانات مصنفة إرهابية وإشراف منظمات أخرى على الأنشطة الأممية.