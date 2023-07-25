تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية عقب رصد جنود حزب الله مجهزين بزي عسكري كامل

"أظهرت الصور مجموعة تبدو كوحدة عسكرية نموذجية تتجول بشكل علني قرب الحدود، الأمر الذي لم نرَ له مثيلا في السابق"

أجرى عناصر مسلحون من حزب الله يرتدون زيهم العسكري الكامل، صباح اليوم الثلاثاء، دوريات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بالقرب من القرية التعاونية دوفيف في الجليل الأعلى، عند الحدود الشمالية لإسرائيل. كما ذكر موقع "القناة 12" الإسرائيلية أنّ "الصور أظهرت مجموعة تبدو كوحدة عسكرية نموذجية تتجول بشكل علني قرب الحدود، الأمر الذي لم نرَ له مثيل في السابق".

وأفيد أنه "في التصوير الذي التقط من الجانب الإسرائيلي، يمكن رؤية ما لا يقل عن 8 من عناصر حزب الله"، وفق التقديرات فإنهم "يخفون الأسلحة".

وهرع جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مكان الحادث فور تسلمه بلاغا، وسط قلق بارز لا سيما على ضوء الأحداث الأخيرة على الحدود وداخل المجتمع الإسرائيلي الذي يعيش فترة صاخبة في أعقاب التصويت أمس الإثنين في الكنيست على بند أساسي في خطة الإصلاح القضائي الحكومية التي تسببت بانقسام حاد في صفوف المجتمع الإسرائيلي.

https://twitter.com/i/web/status/1683753576122679296 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان الأمين العام للحزب قد قال في خطاب تعقيبا على الأحداث التي تعيشها إسرائيل داخليا أن "إسرائيل في طريقها إلى الزوال" وهو شعار طالما يردده نصر الله وأتباعه من المنضوين تحت تياره، تماشيا مع شعارات يرددها النظام الإيراني.

وقال زعيم حزب الله حسن نصر الله في كلمة متلفزة "اليوم على وجه الخصوص هو أسوأ يوم في تاريخ الكيان الصهيوني، كما يقول بعض أفراده، وهذا ما يضعه على طريق الانهيار والتفتت والزوال".

قبل أسبوع، في 17 تموز/ يوليو، أصدر حزب الله مقطع فيديو دعائيًا مدته ست دقائق، يحاكي هجومًا على قاعدة عسكرية إسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لحرب لبنان الثانية عام 2006. أراد الحزب من خلال ذلك الشريط أن يتباهى بوحدة الكوماندوز الخاصة التابعة له 'رضوان'.

شارك مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مئير بن شبات رؤيته مع i24NEWS حول التوترات على الحدود، قائلاً: "سياسة الاحتواء تشمل عادةً أنشطة عسكرية هجومية، لكنها تظل سرية ويتم تنفيذها تحت الرادار".

"بفضل الردع الذي تم تحقيقه في حرب لبنان الثانية عام 2006، والذي أثبت نفسه ولا يزال يثبت نفسه"، قال المسؤول الإسرائيلي، مشبهاً التوترات الحالية بـ "حرب استنزاف".

وحذر بن شبات من أن "إسرائيل يجب أن تظل في حالة تأهب، لاحتمال انزلاق هذا الاستنزاف إلى مواجهة مسلحة تخرج عن السيطرة".