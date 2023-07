تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية عقب رصد جنود حزب الله مجهزين بزي عسكري كامل

أجرى عناصر مسلحون من حزب الله يرتدون زيهم العسكري الكامل، صباح اليوم الثلاثاء، دوريات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بالقرب من القرية التعاونية دوفيف في الجليل الأعلى، عند الحدود الشمالية لإسرائيل. كما ذكر موقع "القناة 12" الإسرائيلية أنّ "الصور أظهرت مجموعة تبدو كوحدة عسكرية نموذجية تتجول بشكل علني قرب الحدود، الأمر الذي لم نرَ له مثيل في السابق".

وأفيد أنه "في التصوير الذي التقط من الجانب الإسرائيلي، يمكن رؤية ما لا يقل عن 8 من عناصر حزب الله"، وفق التقديرات فإنهم "يخفون الأسلحة".

وهرع جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مكان الحادث فور تسلمه بلاغا، وسط قلق بارز لا سيما على ضوء الأحداث الأخيرة على الحدود وداخل المجتمع الإسرائيلي الذي يعيش فترة صاخبة في أعقاب التصويت أمس الإثنين في الكنيست على بند أساسي في خطة الإصلاح القضائي الحكومية التي تسببت بانقسام حاد في صفوف المجتمع الإسرائيلي.