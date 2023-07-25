أصداء الإصلاح القضائي: الخارجية البريطانية تحث إسرائيل على "بناء توافق وتجنب الانقسام"

في حين أن الترتيبات الدستورية هي مسألة تخص الإسرائيليين فإننا نحث الحكومة على بناء توافق وتجنب الانقسام، وضمان الحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات

غداة التصويت الحكومي على بند أساسي في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل أصدرت وزارة الخارجية البريطانية الثلاثاء، بيانا حثت من خلاله إسرائيل على بناء توافق وتجنب الانقسام. وجاء في البيان "في حين أن الترتيبات الدستورية الإسرائيلية الدقيقة هي مسألة تخص الإسرائيليين، فإننا نحث الحكومة الإسرائيلية على بناء توافق وتجنب الانقسام، وضمان الحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات واستقلال القضاء الإسرائيلي".

بالرغم من لهجة التصعيد التي اتبعها قادة الحراك الشعبي الذي خرج منذ نحو ستة أشهر ضد التشريعات القضائية التي تستهدف مصادرة الأدوات الرقابية من أيدي المحكمة العليا وفي مقدمها "بند المعقولية"، مضت الحكومة في خطتها ضاربة عرض الحائط بكافة التهديدات التي أطلقها طيارون ومقاتلون في الاحتياط.

اندفع المتظاهرون المعارضون لما يصفونه بـ "الثورة القضائية" في ثورة غضب إلى الشوارع في واحدة من أعنف المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين والشرطة التي بذلت إلى حد كبير الجهد لاحتواء المتظاهرين في حين شددت توجيهاتها فيما يتعلق بإغلاق محاور شارع أيالون الرئيسي.

وطلب البيت الأبيض، على ضوء المشاهد التي اكتسحت وسائل الإعلام المختلفة، "حماية حق التظاهر" في خطوة تتسق مع دعوته الأساسية للحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى إجماع حول التعديلات قبل إقرارها.