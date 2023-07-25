الرئيس التركي يؤكد أن جولته الخليجية تكللت بأضخم اتفاقيات تصدير للمنتجات الدفاعية

وأضاف أردوغان، أن "بلاده تنفذ حاليا 850 مشروعا ستترك بصماتها في مجال الصناعات الدفاعية"، مردفا: "صادراتنا في مجال الصناعات الدفاعية حققت مستوى قياسيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن الجولته الخليجية التي قام بها الأسبوع الفائت، تكللت بأضخم اتفاقيات تصدير للمنتجات الدفاعية، وقال: "أبرمنا خلال الجولة الخليجية أضخم اتفاقيات تصدير للمنتجات الدفاعية في تاريخنا، وأعتقد أنه سيتم إضافة عقود جديدة في معرض آديف".

وأضاف أردوغان، أن "بلاده تنفذ حاليا 850 مشروعا ستترك بصماتها في مجال الصناعات الدفاعية"، مردفا: "صادراتنا في مجال الصناعات الدفاعية حققت مستوى قياسيا ببلوغها مليارين و378 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري".

وأوضح في رسالة مصورة بعثها، لمراسم افتتاح معرض "آديف" للصناعات الدفاعية المقام في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات بمدينة إسطنبول، أن "صادرات بلاده في مجال الصناعات الدفاعية العام الماضي بلغت 4 مليارات و400 مليون دولار"، وأن الهدف للعام الحالي 6 مليارات دولار.

وأضاف أردوغان، أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لتطوير الصناعات الدفاعية"، مشيرا إلى أن القطاع حقق نجاحات كبيرة أثارت إعجاب العالم بأسره في السنوات الماضية.

وقال أردوغان: "نحن من بين الدول الثلاث الرائدة بالعالم في مجال تكنولوجيا المركبات بنوعيها الاستطلاعي والمسلح"، ولفت إلى أن تركيا لا تهدف إلى بيع المنتجات فحسب، بل أيضا إلى إقامة شراكات طويلة الأجل وتطوير مشاريع مشتركة.

وكان الرئاسة التركية، أعلنت أمس الإثنين، أن أردوغان، سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في العاصمة أنقرة، وأشارت في بيان لها إلى أن "الرئيسين سيستعرضان خلال اللقاءات التي ستجري غدًا العلاقات التركية-الفلسطينية بجميع جوانبها".