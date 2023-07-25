اعتقال فلسطيني من رام الله بعد شراءه سيارة بجواز مزور وتجوله بحرية في إسرائيل

الفلسطيني حصل على جواز كولمبي مزور تمكن من خلاله شراء سيارة والتجول بها

تمكن فلسطيني من سكان مدينة رام الله في الضفة الغربية بشراء مركبة في إسرائيل والخروج برحلة في أنحاء إسرائيل. شرطة مدينة كريات شمونا شمال إسرائيل اعتقلت المشتبه، الذي ساق مركبة اشتراها بفضل جواز سفر مزور من كولومبيا.

الشخص، الذي رفض الشاباك دخوله الى إسرائيل، اشترى سيارة وتجول في أنحاء البلاد بدون أن يمتلك تصريح دخول قانوي، اعتقل في حاجز شرطي بالقرب من كريات شمونا، ومعه في السيارة اثنين من سكان الضفة الغربية لا يمتلكان تصريح دخول.

ويمتلك أيضا رخصة إبحار مزورة ، وفي الفحص الذي أجراه رجال الشرطة اتضح أنه قبل عام احتال على مكتب الترخيص من خلال تقديم جواز سفر مزيف، وبذلك تمكن من شراء مركبة في إسرائيل، رخصة إبحار استصدرت له بصورة مشابهة .

وقدمت هذا الأسبوع ضده لائحة اتهام بتهمة انتحال هوية، سياقة بدون رخصة، والتواجد بصورة غير قانونية في إسرائيل.