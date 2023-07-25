الجيش الإسرائيلي:"إن لم يلتزم ضباط الاحتياط بالخدمة لفترة طويلة سيمس هذا بقدرة الجيش"

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، هدد حوالي 10،000 جندي احتياطي من مختلف وحدات الجيش الإسرائيلي بوقف الخدمة التطوعية إذا تم تبني القانون.

في أعقاب تمرير البرلمان الإسرائيلي لمشروع قانون إصلاح قضائي رئيسي في اليوم السابق ، حذر الجيش الإسرائيلي من أنه إذا لم يقدم جنود الاحتياط للواجب التطوعي ، "فسيكون هناك ضرر".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "في الوقت الحالي، الجيش الإسرائيلي يتمتع بكفاءة. كانت هناك زيادة في طلبات وقف الخدمة الاحتياطية، إلى جانب ذلك ، هناك حوار بين القادة وجنود الاحتياط".

وحذر المتحدث في بيان له من أنه "إذا لم يلتزم جنود الاحتياط بالخدمة لفترة طويلة، فسيكون هناك ضرر على كفاءة الجيش " مردفا "هذه عملية تدريجية ستتأثر بحسب تقارير جنود الاحتياط".

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، هدد حوالي 10،000 جندي احتياطي من مختلف وحدات الجيش الإسرائيلي بوقف الخدمة التطوعية إذا تم تبني القانون تقليض بند المعقولية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن أكثر من 1100 جندي احتياطي في سلاح الجو عن نيتهم ​​عدم الحضور إلى الخدمة.

رداً على التصويت والاحتجاجات التي أعقبت ذلك من قبل المواطنين وجنود الاحتياط على حد سواء، دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ، هيرزي هاليفي ، إلى الوحدة للدفاع عن إسرائيل و "ضمان وجود الدولة"، وحث جنود الاحتياط على القيام بواجبهم.

وقال هاليفي في بيان "أيام الجدل والأزمات تتطلب التأكيد على المهمة المشتركة والموحدة للدفاع عن البلاد باعتبارها التزامنا العميق".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي جاهز لأي تحد ، وهذا واجبنا لضمان وجود الدولة. يتكون جيش الدفاع الإسرائيلي من كل جندي ، وكل قائد ، في الاحتياط، و (جيش) نظامي، يعملان سويًا من أجل هدف مشترك".