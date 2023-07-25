تركيا : الرئيس أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني عباس في أنقرة

ورافق الرئيس الفلسطيني فرقة الخيالة عبر الطريق المؤدي للمجمع الرئاسي، حيث كان في استقباله الرئيس التركي.

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بإستقبال نظيره الفلسطيني محمود عباس، بمراسم رسمية في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث سيعقد الرئيسان لقاء ثنائيا يعقبه مؤتمر صحفي، ثم مأدبة عشاء على شرف الضيف.

ورافق الرئيس الفلسطيني فرقة الخيالة عبر الطريق المؤدي للمجمع الرئاسي، حيث كان في استقباله الرئيس التركي.

وأطلقت 21 طلقة مدفعية، بعد وقوف أردوغان وعباس في المكان المخصص للمراسم، أعقبها عزف النشيدين الوطنيين لتركيا وفلسطين، والتقط الرئيسان صورة أمام العلمين التركي والفلسطيني، بعد تقديم وفدي البلدين.

وكان الرئاسة التركية، أعلنت أمس الإثنين، أن أردوغان، سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في العاصمة أنقرة، وأشارت في بيان لها إلى أن "الرئيسين سيستعرضان خلال اللقاءات التي ستجري غدًا العلاقات التركية-الفلسطينية بجميع جوانبها".