تقرير : برئاسة هنية.. وفد من حماس يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية في تركيا

وشدد المصادر على أن "لقاءً ثلاثياً سيجمع أردوغان بعباس وهنية غداً الأربعاء"، ومن المقرّر أن يلتقي عباس وهنية

كشفت مصادر مطلعة "للعربي الجديد"، أن وفداً من حركة حماس سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تركيا، في الوقت الذي تعرف فيه الفصائل توتر على خلفية تصاعد الاعتقالات السياسية قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده الأحد القادم.

وأفاد الموقع نقلا عن مصادر طلبت عدم ذكر هويتها، أن "وفد حماس الذي يضم رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري، سيصل اليوم إلى تركيا، وأن ترتيب اللقاء جرى بمتابعة وتنسيق من الرئاسة التركية، وتواصل مباشر مع أمين سر مركزية حركة فتح، جبريل الرجوب، الذي تربطه علاقة جيدة بقيادة إقليم الضفة الغربية في حركة حماس".

وشدد المصادر على أن "لقاءً ثلاثياً سيجمع أردوغان بعباس وهنية غداً الأربعاء"، ومن المقرّر أن يلتقي عباس وهنية، إضافة إلى وفدين من حركتي "حماس" و"فتح" الليلة، في لقاء يسبق لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرّر في الثلاثين من هذا الشهر.

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بإستقبال نظيره الفلسطيني محمود عباس، بمراسم رسمية في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث سيعقد الرئيسان لقاء ثنائيا يعقبه مؤتمر صحفي، ثم مأدبة عشاء على شرف الضيف.