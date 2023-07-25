بسبب "الثورة القضائية" في إسرائيل:علماء نوويون يناقشون استقالتهم من هيئة الطاقة النووية

وصل النقاش حول الاصلاحات القضائية الى أروقة أكثر الأماكن حساسية في إسرائيل

وصلت الاحتجاجات ضد الثورة القضائية الى أكثر الأماكن حساسية في إسرائيل، حيث ذكر تقرير للقناة الإسرائيلية "13" أن مجموعة من كبار علماء الذرة في إسرائيل، يفكرون بالانسحاب ويهددون بالانسحاب من مناصبهم إحتجاجا على التشريعات.

وذكر التقرير أن الحديث يدور عن شخصيات تحمل على أكتافها القدرات النووية لدولة إسرائيل، والحديث يدور عن مجموعة من عشرة علماء فقط، خبراء نوويين مسؤولين عن تطوير القدرات النووية لإسرائيل, تطور بينهم خلال الأسابيع الأخيرة حديث إن كان من الصواب مواصلة خدمة الدولة.

حتى اليوم لم يكن عليهم سهلا، وبسبب عملهم لم يكونوا مرغوبين في أماكن كثيرة من العالم وحتى أنه رافقتهم حراسة أمنية مشددة بعد أن تحولوا الى هدف للايرانيين. يتم طلبهم كثيرا من جانب مراكز أبحاث في إنحاء العالم والراغبين بالحصول على جودة عملهم- ولا يوجد لهم بديل بأي شكل من الأشكال.

وبحسب التقرير، سيتخذ كل واحد منهما قراره الخاص، ولا يدور الحديث عن قرار جماعي، لكنهم يتشاركون فيما بينهم ترددهم. الحديث لا زال يدور بين العلماء أنفسهم ومع أسلافهم بالمنصب وأيضا مع رؤساء المجتمع العلمي-العسكري في إسرائيل، وهم حتى الآن لم يطرحوا القضية أمام المسؤولين.