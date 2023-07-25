رقيب سابق في الجيش الإسرائيلي : " نشكر حزب الله على ما يقوم به لأن استفزازاته توحد الشعب الإسرائيلي"

جاء التصريح تعقيبا على شريط فيديو يظهر مجموعة مقاتلين من حزب الله يتجولون على الحدود

قال الرقيب السابق في الجيش الإسرائيلي ومدير العلاقات الاستراتيجية في مركز علما للأبحاث الأمنية شادي حلول في لقاء مع قناة i24NEWS أجراه الصحافي أدهم حبيب الله إن ما يقوم به حزب الله من استفزازات على الحدود الشمالية تساعد وتساهم في وحدة الإسرائيليين.

جاءت تصريحات الضابط الإسرائيلي السابق خلال مداخلة مع قناة i24NEWS تعقيبا على شريط الفيديو الذي أظهر مجموعة مقاتلين من حزب الله تبدو كوحدة عسكرية عند الحدود تتجول بشكل علني في خطوة وصفها بعض المراقبين بانها غير مسبوقة .

وذكرت بعض المصادر الخاصة لقناة i24NEWS: ان حزب الله يمتحن قوة الردع الإسرائيلية وقدرت الرد بالتزامن مع الأزمة السياسية الداخلية التي خلفتها الحكومة عقب تمرير الخطة القضائية ، إذ أشارت بعض المصادر الأمنية إلى أن حزب الله يستغل حالة العصيان المدني والعسكري داخل الجيش من أجل استفزاز إسرائيل وامتحان قدرتها على الحدود بين البلدين .

وأصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي بيانا استثنائيا في ظل اتساع رقعة دائرة رفض الامتثال لأوامر الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والقوات النظامية مشيرا إلى أن الأمر من شانه الحاق الضرر والتسبب سلبا بجهوزية الجيش داعيا رافضي الخدمة للعودة بقرارتهم قائلا: الجيش بحاجة اليكم.