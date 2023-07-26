إيران وحماس يقدران حجم الاضطرابات في إسرائيل وكيفية الاستفادة منها

وبعد أن خلصوا إلى أن الأزمة قد أضعفت إسرائيل بالفعل، اتفقوا على ضرورة الامتناع عن أي "تدخل مباشر"

أفادت وكالة رويترز للأنباء، مساء أمس الثلاثاء، أن مسؤولين إيرانيين ومسؤولين من حركة حماس التقوا الأسبوع الماضي في طهران لتقدير حجم الاضطرابات في إسرائيل الناجمة عن الإصلاح القضائي وكيفية الاستفادة منها.

وقال دبلوماسي إيراني إن "الموضوع نوقش في اجتماع استمر ثلاث ساعات الأسبوع الماضي شارك فيه قائد كبير في فيلق القدس الإيراني، ذراع الحرس الثوري الإيراني التي تقدم الدعم العسكري لحلفاء طهران، ومسؤولان أمنيان إيرانيان ومسؤولان من حركة حماس الفلسطينية".

وبعد أن خلصوا إلى أن الأزمة قد أضعفت إسرائيل بالفعل، اتفقوا على ضرورة الامتناع عن أي "تدخل مباشر"، حتى لا يعطي ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذريعة لإلقاء اللوم على الخصوم من الخارج.

وأقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين الماضي أول مشروع قانون للتعديلات القضائية يحد من صلاحيات المحكمة العليا في البلاد مما أثار مزيدا من احتجاجات الإسرائيليين الذين يرون في هذه الخطوات تهديدا لديمقراطيتهم.