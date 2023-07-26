مقتل فلسطيني خلال تبادل إطلاق نار في مخيم العين قرب نابلس بالضفة الغربية

وعلى صعيد متصل اعلن الجيش الاسرائيلي عن اعتقال 32 مطلوبا أمنية من مناطق متفرقة في الضفة الغربية

قتل فلسطيني اليوم خلال تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي بمخيم العين قرب نابلس في الضفة الغربية، كما اعلن الجيش عن اعتقاله مطلوبا بعد محاصرته في المخيم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم عن محاصرته منزل أحد المطلوبين في مدينة نابلس في الضفة الغربية، وخلال ذلك طالبه بتسليم نفسه وفي حال عدم تنفيذ الطلب سيتم تفجير المنزل، وافيد لاحقا عن اعتقال المطلوب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه خلال ذلك القيت عبوات ناسفة تجاه القوات الإسرائيلية والمركبات العسكرية، وسجل تبادل إطلاق نار أسفر عن إصابات ، ومقتل الفلسطيني محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما)، والذي إصيب برصاصة مباشرة في الصدر بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وعلى صعيد متصل أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اعتقاله 32 مطلوبا أمنيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.