English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • مقتل فلسطيني خلال تبادل إطلاق نار في مخيم العين قرب نابلس بالضفة الغربية

مقتل فلسطيني خلال تبادل إطلاق نار في مخيم العين قرب نابلس بالضفة الغربية

i24NEWS

دقيقة 1
أشخاص يتجمعون بالقرب من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني مع تصاعد الدخان في الهواء من الإطارات المحترقة على طول طريق في مخيم العين للاجئين الفلسطينيين ، غرب نابلس بالضفة الغربية، في 26 يوليو 2023 خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي .
Zain JAAFAR / AFPأشخاص يتجمعون بالقرب من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني مع تصاعد الدخان في الهواء من الإطارات المحترقة على طول طريق في مخيم العين للاجئين الفلسطينيين ، غرب نابلس بالضفة الغربية، في 26 يوليو 2023 خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي .

وعلى صعيد متصل اعلن الجيش الاسرائيلي عن اعتقال 32 مطلوبا أمنية من مناطق متفرقة في الضفة الغربية

قتل فلسطيني اليوم خلال تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي بمخيم العين قرب نابلس في الضفة الغربية، كما اعلن الجيش عن اعتقاله مطلوبا بعد محاصرته في المخيم. 

Video poster

 وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم عن محاصرته منزل أحد المطلوبين في مدينة نابلس في الضفة الغربية، وخلال ذلك طالبه بتسليم نفسه وفي حال عدم تنفيذ الطلب سيتم تفجير المنزل، وافيد لاحقا عن اعتقال المطلوب. 

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه خلال ذلك القيت عبوات ناسفة تجاه القوات الإسرائيلية والمركبات العسكرية، وسجل تبادل إطلاق نار أسفر عن إصابات ، ومقتل الفلسطيني محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما)، والذي إصيب برصاصة مباشرة في الصدر بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية. 

وعلى صعيد متصل أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اعتقاله 32 مطلوبا أمنيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق