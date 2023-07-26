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لاجئات أوكرانيات في قلب فضيحة دعارة جديدة في إسرائيل

i24NEWS

دقيقة 1
منظر لنادي جوجو للتعري في تل أبيب ، 13 فبراير ، 2020
Avshalom Sassoni/Flash90منظر لنادي جوجو للتعري في تل أبيب ، 13 فبراير ، 2020

الشرطة الإسرائيلية تضبط ست شقق دعارة في مدينة القدس عملت بها عشرة نساء قسم منهن لاجئات أوكرانيات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم زوجين من القدس للاشتباه بقيامهما بقوادة نساء في مجال الدعارة، حيث كشفت الشرطة عن استخدام ستة شقق بالدعارة عملت عشرة نساء فيها، كان جزءا منهن لاجئات اوكرانيات تم استغلالهن بسبب الظروف الصعبة التي يمررن بها في بلدهن.  

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وبحسب بيان الشرطة وصل محققو الشرطة الى ستة شقق والتي وفقا للشبهات استغلت في تقديم خدمات بمجال الدعارة، وتم ضبط مبالغ مالية بقيمة آلاف الشواقل وهواتف نقالة استخدمت بحسب الشبهات في ارتكاب المخالفات. 

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية عشرة نساء ضبطن بعد تقديمهن خدمات في مجال الدعارة جزء منهن من إسرائيل وأخريات من اوروبا ، حيث قدمن افادتهن للشرطة وتم بعد ذلك إطلاق سراحهن. وخلال عملية الاعتقال عثرت الشرطة بالقرب من إحدى هذه الشقق رجل وامرأة ،زوجين من وسط البلاد يشتبه بقيامهم بقوادة جزء من النساء، وتم اعتقالهم بعد التحقيق معهم وسيتم تمديد اعتقالهم لاحقا. 

وقال الرقيب غاي ابراهيمي الذي قاد هذا النشاط الشرطي :"في هذا النشاط كشف عن ظاهرة مرفوضة لمجرمين يستغلون الوضع في أوكرانيا الذي يؤدي الى وصول لاجئات من اوروبا الى إسرائيل، بغرض استغلالهن بالدعارة. من المهم الإشارة بأن تغيير القانون بهذا الشأن يفرض المسؤولية على مستهلكي الدعارة ولذلك قمنا بتطبيق القانون بالصورة التي تتناسب مع ذلك. سنواصل العمل لفرض القانون على المخالفات المرتبطة بالقوادة المخالفة للقانون". 

 

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