أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها ستعقد جلسات الاستماع ضد التعديل الذي أقرته الحكومة مطلع الأسبوع الجاري خلال شهر أيلول/ سبتمبر أي بعد عطلة البرلمان الصيفية

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها ستعقد جلسات الاستماع ضد التعديل الذي أقرته الحكومة مطلع الأسبوع الجاري، حول تقليص بند المعقولية والشكوى ضد وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، خلال شهر أيلول / سبتمبر أي بعد عطلة البرلمان الصيفية.

صوت الائتلاف الحاكم المؤلف من 64 عضوا بالكامل وسط انسحاب أعضاء المعارضة من الهيئة العامة للكنيست في خطوة اعتراضية صارمة الإثنين على قانون يلغي أداة قانونية تُعرف بـ "بند المعقولية"، وتوالت بعد ذلك مباشرة، الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا، للحصول على أمر قضائي والتداول حول شرعية مشروع القانون.

وفي وقت سابق، قدم حزب يش عتيد برئاسة رئيس المعارضة يائير لابيد التماسا الى المحكمة العليا على خلفية تقاعس وزير القضاء عن عقد اجتماع للجنة التعيينات القضائية، والتي تم تسييسها إلى حد كبير خلال عملية الإصلاح القضائي.

فيما يتعلق بكلا الالتماسين، صدرت تعليمات لدولة إسرائيل بتقديم حججها حتى عشرة أيام قبل موعد الجلسة. في الأثناء، يرزح الشعب تحت تداعيات القرار الذي أدى إلى شرخ كبير بين الإسرائيليين وقسمهم إلى معسكرين متضادين حول الإصلاح القضائي.