الرئيس التركي يجري لقاء مغلقا مع محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

كان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تركيا هذا الأسبوع، لكن الزيارة تأجّلت لاحقا، بعدما خضع نتنياهو لعملية جراحية نهاية الأسبوع المنصر

اجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، لقاء مغلقا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في المجمع الرئاسي بأنقرة.

MUSTAFA KAMACI / TURKISH PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في الساعة. المجمع الرئاسي في أنقرة.

وكان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تركيا هذا الأسبوع، لكن الزيارة تأجّلت لاحقا، بعدما خضع نتنياهو لعملية جراحية نهاية الأسبوع المنصرم، في ظل الاحتجاجات على خلفية خطة الاصلاح القضائية المثيرة للجدل، التس صادقا عليها الكنيست الإسرائيلي، الاثنين المنصرم.

وفي سياق متصل، اتفق محمود عباس وإسماعيل هنية على ضرورة "توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية".

ومن جهتها أعلنت حركة حماس، أن وفد قيادتها برئاسة إسماعيل هنية التقى بوفد السلطة برئاسة محمود عباس في أنقرة، الليلة الماضية، "ليحث سبل تهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة" وتابعت "شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 يوليو/ تموز الجاري في العاصمة المصرية القاهرة".