English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الرئيس التركي يجري لقاء مغلقا مع محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

الرئيس التركي يجري لقاء مغلقا مع محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

i24NEWS

دقيقة 4
لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغانمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في الساعة. المجمع الرئاسي في أنقرة 26.07.2023
Mustafa KAMACI / Turkish Presidency Press Office / AFPلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغانمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في الساعة. المجمع الرئاسي في أنقرة 26.07.2023

كان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تركيا هذا الأسبوع، لكن الزيارة تأجّلت لاحقا، بعدما خضع نتنياهو لعملية جراحية نهاية الأسبوع المنصر

اجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، لقاء مغلقا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في المجمع الرئاسي بأنقرة. 

MUSTAFA KAMACI / TURKISH PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP
MUSTAFA KAMACI / TURKISH PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFPالرئيس التركي رجب طيب أردوغان  مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في الساعة. المجمع الرئاسي في أنقرة.

وكان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تركيا هذا الأسبوع، لكن الزيارة تأجّلت لاحقا، بعدما خضع نتنياهو لعملية جراحية نهاية الأسبوع المنصرم، في ظل الاحتجاجات على خلفية خطة الاصلاح القضائية المثيرة للجدل، التس صادقا عليها الكنيست الإسرائيلي، الاثنين المنصرم.

Video poster

وفي سياق متصل، اتفق محمود عباس وإسماعيل هنية على ضرورة "توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية".

Video poster

ومن جهتها أعلنت  حركة حماس، أن وفد قيادتها برئاسة إسماعيل هنية التقى بوفد السلطة برئاسة محمود عباس في أنقرة، الليلة الماضية، "ليحث سبل تهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة" وتابعت "شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 يوليو/ تموز الجاري في العاصمة المصرية القاهرة".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق