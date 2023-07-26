إيران: الكشف عن صاروخ“أبو مهدي”يستخدم الذكاء الاصطناعي يبلغ مداه أكثر من 1000 كيلومتر

صاروخ "أبو مهدي"، "أول صاروخ كروز بحري بعيد المدى في الدولة يستخدم تقنية باحث الرادار المزدوج، والذي بالإضافة إلى مواجهة الحرب الإلكترونية لأنظمة العدو"

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أن الجيش والحرس الثوري الايراني تسلما عشرات صواريخ كروز البحرية بعيدة المدى “أبو مهدي” يستخدم الذكاء الاصطناعي، والذي تم تزويده بمحرك نفاث من فئة "طلوع"، وله أجنحة مستطيلة ذات رأس دائري. كما يبلغ مداه أكثر من (1000) كيلومتر، وقطره يبلغ 55 سم. وله القدرة على تخطي المنظومات الدفاعية الخاصة بالعدو، فهو صاروخ مخصص لحماية المداخل البحرية لمضيق هرمز ولسواحل إيران الغربية على الخليج الفارسي..

جاء التسليم في حفل أقيم، صباح أمس الثلاثاء، بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا أشتياني

يعد صاروخ كروز “أبو مهدي” أحد منتجات منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، مزود برأس ذي توجيه نشط بالرادار ويُطلَق من الأعماق بواسطة الغواصات بالإضافة إلى البوارج البحرية الإيرانية.

علاوة على ذلك فإن استخدام المتفجرات ذات القوة التدميرية العالية في الرأس الحربي لصاروخ أبو مهدي أعطى هذا الصاروخ القدرة على تدمير جميع أنواع السفن والفرقاطات والمدمرات.

(Iranian Defense Ministry via AP) الصورة التي نشرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الإيرانية يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 ، يتم عرض صواريخ أبو مهدي البحرية في حفل تسليم الصواريخ لكل من البحرية الوطنية وكذلك البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب وكالة"إرنا" يعتبر صاروخ "أبو مهدي"، "أول صاروخ كروز بحري بعيد المدى في الدولة يستخدم تقنية باحث الرادار المزدوج، والذي بالإضافة إلى مواجهة الحرب الإلكترونية لأنظمة العدو"، يزيد من تخفي الصاروخ عند اقترابه من الهدف، بحيث يهاجمه مثل الشبح دون أن يلاحظه العدو مما يحرم العدو من فرصة الرد في الوقت المناسب.

يُطلق صاروخ “أبو مهدي” من جميع أنواع الناقلات الثابتة والمتحركة وايضاً من اعماق المياه الاقليمية الايرانية ويتميز بنظام التوجيه والملاحة مما يجعله قادرا على تحديث الوضع النهائي للهدف أثناء تحليقه.بالاضافة الى ذلك يتميز ايضاً برد الفعل السريع، وإدارة اختيار الهدف في الميدان، وتجاوز دفاعات العدو.

بما أن صاروخ أبو مهدي هو في الواقع جيل من صواريخ كروز الارضية، فإنه يتمتع بقدرات طيران كافية للطيران على ارتفاعات منخفضة وقريبة من منسوب المياه، بمساعدة أجهزة قياس الإرتفاع بالرادار. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يبدأ الصاروخ في الطيران بالقرب من الماء على مسافة أكبر من الهدف مقارنةً بالطرازات السابقة المضادة للسفن، وذلك بسبب وجود المزيد من الوقود، مما يساعد على إخفائه عن أنظار بعض أجهزة إستشعار العدو.