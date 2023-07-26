الحركة الاحتجاجية ضد الإصلاح القضائي تستعد لمظاهرة الغد: "نتحول من كبح الجماح إلى الهجوم على الدكتاتورية"

"ممنوع إجراء مفاوضات مع نظام غير شرعي، ومن الضروري تكثيف النضال. يتوجب علينا استخدام أدوات لم تستعمل حتى الآن على الصعيد الاقتصادي وفي تعطيل النظام العام"

أعلن قادة التنظيم الاحتجاجي ضد الإصلاح القضائي "قوة كابلان" أنهم سينظمون غدا الخميس "أمسية مقاومة" على إثر الموافقة على إلغاء بند المعقولية مطلع الأسبوع. وجاء في إعلان "قوة كابلان": "سننتقل من كبح الجماح إلى الهجوم على الدكتاتورية – حتى ننتصر على حكومة الخراب. لقد مرروا تشريعات غير شرعية بشكل واضح ترفرف فوقها راية سوداء".

وجاء أيضا في البيان "سيبدأ المتظاهرون بمسيرة 'إعمار البيت' من شارع روتشيلد إلى كابلان (وسط تل أبيب) حيث سينظم الاحتجاج. وأضافوا: "ممنوع إجراء مفاوضات مع نظام غير شرعي، ومن الضروري تكثيف النضال. يتوجب علينا استخدام أدوات لم تستعمل حتى الآن على الصعيد الاقتصادي وفي تعطيل النظام العام".

خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، انضم 120 من جنود الاحتياط الى لائحة جنود الاحتياط النشطين في القوات الجوية الذين يرفضون الامتثال لواجب الخدمة، ليبلغ العدد الإجمالي 830 من بينهم نحو 260 طيار.

ووفقا للمعطيات فإن هذا العدد يشمل طيارين وأفراد في النظام المضاد للدبابات ونظام التحكم ومقر العمليات وأفراد الوحدات الخاصة، وجميعهم يخدمون في سلك الاحتياط الجوي.

يذكر أن رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ الذي اتخذ على عاتقه منذ البداية دعوة الأطراف المتنازعة إلى الحوار والتوصل إلى تسوية درءا لحرب أهلية محتملة ومنعا لتعمق الشقاق في النسيج المجتمعي الإسرائيلي قد قال اليوم إنه يحمل مسؤولية تدهور الأوضاع المدنية للقابضين على السلطة في الأساس وهو ما أثار وفقا لهيئة البث الرسمية كان، غضب رئيس الائتلاف الحاكم أوفير كاتس قائلا إنه "تصريح مؤسف".

وجاء في رد كاتس: "بدلاً من إيصال رسالة المصالحة والانضمام إلى دعوة الائتلاف للعودة إلى المحادثات، فإنه يشير بإصبع الاتهام إلى الائتلاف بينما يتجاهل أن قادة المعارضة هم من تصرفوا بشكل غير مسؤول عندما فجروا المحادثات تحت ضغط الاحتجاج، ويلغي الجهود الكبيرة والتسويات البعيدة المدى التي قدمها الائتلاف. محزن".